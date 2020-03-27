مرتضى منصور يكشف حقيقة مفاوضات نادي الزمالك مع بن عيادة و“جوكر“ الأهلي

كشف نادي الزمالك المصري برئاسة مرتضى منصور، موقفه من الأنباء التي ترددت خلال الأيام الماضية عن الدخول في مفاوضات مع أحمد فتحي لاعب وسط الأهلي، والتونسي فخرالدين يوسف لاعب الإسماعيلي، وحسين بن عيادة لاعب شباب قسطنطينة الجزائري، لضمهم لصفوف الفريق الأول لكرة القدم في النادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة مطلع الموسم المقبل.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية: ”لم ندخل في مفاوضات مع أحمد فتحي كابتن منتخب مصر في الفترة الحالية، المفاوضات كانت منذ عامين، أثناء توقيع عبدالله السعيد للزمالك، اللاعب جلس مع مسؤولي النادي ومن وقتها لم تحدث أي مفاوضات رسمية أو شفهية مع اللاعب“.

وأضَاف مرتضى: ”مع الاحترام الكامل للجزائر، نحن لا نعلم من هو بن عيادة ولم ندخل في مفاوضات معه، أي مفاوضات من قبل النادي مع أي لاعب أكون على علم بها أولا، ولم يبلغني أحد بالتفاوض مع اللاعب الجزائري“.

وعن مفاوضات فخرالدين بن يوسف، قال مرتضى: ”المفاوضات مع لاعب الإسماعيلي من ضمن الشائعات غير الصحيحة التي يرددها الإعلام مؤخرا، لم نتفاوض مع اللاعب ولا نرغب في التعاقد معه، الزمالك يمتلك حاليا أشرف بن شوقي ومصطفي محمد وكاسنغو، فلا داعي لضم بن يوسف أو غيره، الحديث عن التفاوض مع اللاعب محاولة للوقيعة بين الزمالك والإسماعيلي“.

وعن مصير محمد أبوجبل حارس مرمي الفريق، قال رئيس الزمالك: ”لا توجد أي عروض رسمية لأبوجبل، قلت سابقا أي لاعب لديه عرض جيد ويرغب في الرحيل لن نمنع ذلك، وهذا الأمر ينطبق على أبو جبل، كما أن النادي لم يقم بتخفيض عقد أي لاعب في الفريق والكل حصل على مستحقاته كاملة“.

وتابع: ”ما يتردد عن طلب باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق زيادة عقده بنسبة 20% غير صحيح، الكل في العالم حاليا يخفض راتبه، لم يجمعني أي لقاء بالمدرب منذ أزمة كورونا“