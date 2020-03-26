موجز أخبار الأهلي والزمالك: الأحمر يشعل المزاد على نجم وادي دجلة.. وصفقة تبادلية بين الأبيض والمقاولون

شهد اليوم الخميس عدة أحداث مهمة على صعيد الكرة المصرية خاصة فيما يتعلق باتحاد الكرة، بعد اجتماعات سرية عقدها عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير الجبلاية.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك اليوم الخميس 26 مارس 2020:

الأهلي يشعل المزاد على نجم وادي دجلة

أشعل النادي الأهلي المزاد مع الزمالك على محمد عبد العاطي نجم خط وسط فريق وادي دجلة بعدما تم طرح اسم الأخير لتدعيم خط وسط الفريق الأحمر، بعد قرار عدم تجديد عقد حسام عاشور لاعب الوسط وقائد الأهلي.

ويرغب الزمالك في ضم محمد عبد العاطي ولكن إدارة الأهلي بدأت التفكير بجدية في تقديم عرض رسمي للفوز بخدمات عبد العاطي، خاصة أنه أحد أبرز لاعبي خط الوسط بالدوري المصري.

على صعيد متصل، حدد النادي الأهلي يوم الإثنين المقبل موعداً للجلسة الجديدة التي تجمع بين لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء برئاسة محسن صالح وأحمد فتحي نجم الفريق؛ لحسم ملف التجديد بصفة رسمية خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وتأجلت جلسة تجديد عقد أحمد فتحي مع الأهلي مرتين من قبل بداعي وجود اللاعب خارج القاهرة، وأيضاً لغلق مقر النادي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتلقى النادي الأهلي خطاباً رسمياً من جانب صن داونز الجنوب أفريقي يعرض خلاله مسؤولو الفريق، الذي أقصاه الأهلي من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، التعاون بين الناديين.

وأعلن الجهاز الطبي للأهلي التواصل مع الأجهزة الطبية الألمانية التي تتابع حالة الرباعي المصاب سعد سمير وكريم وليد نيدفيد ومحمد محمود وحمدي فتحي، مشيراً إلى أن فتحي سيخوض آخر مراحله التأهيلية في شهر أبريل المقبل، كما يبدأ سعد سمير برنامجه الأخير في شهر مايو المقبل.

صفقة تبادلية تقرب طاهر من الزمالك

يدرس مسؤولو نادي الزمالك إجراء صفقة تبادلية مع إدارة المقاولون العرب للتعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم ذئاب الجبل في الموسم المقبل.

ويرغب مسؤولو الزمالك في ضم طاهر وتفاوض اللاعب للحصول على موافقته، ولكن إدارة المقاولون طلبت الحصول على خدمات عمر السعيد مهاجم الزمالك، كما أبدى مسؤولو المقاولون ترحيبهم برحيل طاهر للفريق الأبيض.

أزمة مستحقات الحكام تتصاعد.. والغندور يستقيل

تصاعدت أزمة مستحقات الحكام في وجه اتحاد الكرة بعدما هدد الحكام بتقديم شكوى ضد اللجنة المؤقتة للاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ واللجنة الأولمبية؛ من أجل الحصول على مستحقاتهم المتأخرة منذ شهر أكتوبر الماضي.

وقدم جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة وكافة أعضاء اللجنة استقالة رسمية اليوم الخميس، بعد اجتماع مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة للجبلاية.

البدري يتنازل عن ربع راتبه

تنازل حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول عن ربع قيمة راتبه الشهري لاتحاد الكرة.

وقال بيان صادر عن اتحاد الكرة إن البدري عرض التنازل عن ربع قيمة راتبه البالغ 750 ألف جنيه؛ تقديراً لظروف توقف النشاط الكروي حالياً، وإلغاء ارتباطات المنتخب في شهر مارس الماضي.

بيراميدز يفاوض نجومه للتجديد

دخل مسؤولو نادي بيراميدز في مفاوضات مع بعض نجومه لتجديد التعاقد في المرحلة القادمة.

وكثف مسؤولو نادي بيراميدز اتصالاتهم لتجديد عقود الخماسي علي جبر وأحمد أيمن منصور وعمر جابر وحارس المرمى أحمد الشناوي ومحمد حمدي، وهو الملف الذي يديره هاني سعيد المدير الرياضي بالتنسيق مع المدرب الكرواتي أنتي شاشيتش وممدوح عيد المدير التنفيذي.