النادي الأهلي المصري يكشف تفاصيل جلسة الخطيب مع حسام عاشور لإقناعه بالاعتزال

كشف النادي الأهلي المصري، في بيان رسمي، تفاصيل الاجتماع الذي جمع رئيسه محمود الخطيب مع حسام عاشور، قائد الفريق، والذي قرر النادي الاستغناء عنه مع نهاية الموسم المقبل.

وقال الأهلي في بيانه: إن الخطيب عقد جلسة مع عاشور، حيث شرح له الموقف كاملا بخصوص عقده الذي ينتهي مع نهاية الموسم الجاري.

وأوضح البيان: ”أكد رئيس الأهلي تقديره لعاشور وتاريخه وما قدمه على مدار سنوات طويلة، وأنه أحد أبناء النادي المخلصين“.

وتابع البيان: ”نصح الخطيب حسام عاشور بالاعتزال في بيته وقبول عرض الأهلي الذي تلخص في عدة نقاط: أولها، استثناء اللاعب من قرار المجلس الذي تم اتخاذه منذ سنوات بعدم إقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف، نظرا لتاريخه، على أن تقام مباراة كبيرة تليق بما قدمه للأهلي، وأن تحقق له عائدا ماليا كبيرا. والنقطة الثانية إعداد عاشور فنيا وإداريا حسبما يقرر، ليكون أحد الكوادر المستقبلية للنادي، ويتحمل الأهلي تكاليف سفره للمعايشة خارج البلاد. والنقطة الثالثة تتمثل في تعاقد قناة النادي معه ليكون ضمن عناصر التحليل الرئيسية“.

وكانت اللجنة الفنية بالنادي الأهلي قد أعلنت عدم التجديد لقائد وسط ملعب الفريق الأول حسام عاشور، بناءً على رغبة السويسري رينيه فايلر.