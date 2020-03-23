الزمالك يكشف موقفه من ضم حسام عاشور.. وحقيقة تسريح الأجهزة الفنية بالنادي بسبب أزمة كورونا (فيديو)

كشف نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، حقيقة الأنباء التي ترددت عن تسريح الأجهزة الفنية المختلفة بسبب أزمة كورونا، وكذلك التفاوض مع ثنائي الأهلي حسام عاشور ورمضان صبحي.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية: ”كل ما يتردد عن تسريح أجهزة الزمالك غير صحيح، الشائعات زادت عن الحد هل يوجد نشاط حتى نصدر قرارا بتسريح أحد، أي أن هناك من يعاقبني بسبب إنشاء ناد عالمي يتردد عليه السياح في الوقت الحالي“.

وأَضاف: ”أنا أول من تحدث عن كورونا، وأغلقت النادي أمام الأعضاء لمواجهة المرض والكل اتبعني بعدها، طلبت استمرار صرف مستحقات جميع العاملين في النادي، كما أن كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بالنادي طلب زيادة مالية له ولجهازه المعاون بعد حصد بطولتي السوبر المصري والأفريقي، وأرى أنه يستحق ذلك“.

وعن المفاوضات مع حسام عاشور ورمضان صبحي ثنائي النادي الأهلي، أوضح مرتضى: ”ليس هذا الوقت المناسب لطرح قضية التفاوض مع لاعبي الأهلي، (طظ في الزمالك وفي الدوري وفي أي أمر يخص كرة القدم)، علينا التكاتف لمواجهة مرض كورونا في مصر، إيطاليا خرجت فيها الأمور عن السيطرة وأتمنى أن لا يحدث هذا في بلادنا“.

من جانب آخر، حدد الزمالك موعد الفصل في الشكوى التي تقدم بها النادي ضد محمود عبد المنعم ”كهربا“، لاعب الأهلي ومنتخب مصر الحالي، بسبب هروبه في نهاية الموسم الماضي والاحتراف في الدوري البرتغالي، ثم الانتقال لصفوف الأهلي في يناير الماضي.

وقال أحمد عبد الفتاح، المستشار القانوني لنادي الزمالك، في تصريحات تلفزيونية: ”خلال شهرين سيفصل الفيفا في قضية كهربا بعد أن قدم النادي الأدلة التي تثبت حقه في اللاعب، وننتظر رد الأهلي الذي سيقدم للفيفا، الزمالك طلب عقاب اللاعب ونادي أفيس البرتغالي والأهلي، كل ما تريده إدارة القلعة البيضاء هو أن تحصل على حقها من الأطراف الثلاثة“.

وأَضاف: ”أما بخصوص القضية التي رفعها السويسري جروس المدير الفني للفريق ضد النادي، فسيتم حسمها خلال 6 أشهر على أقصى تقدير، المدرب طلب الحصول على مستحقات مالية له لدى النادي، وقدمنا الأوراق التي تثبت حصوله عليها، وفي حالة عقاب الزمالك في القضية ستكون عقوبات تنفذ بعد فترة طويلة“.

وتابع: ”الزمالك قدم -أيضا- مستندات تؤكد حصول حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق الهارب على كافة مستحقاته المالية حتى شهر أبريل من العام الحالي، وبخصوص المغربي خالد بوطيب، فقدمنا ما يدل على تهربه من إجراء عملية للتخلص من الإصابة وتغيبه عن التدريبات دون إذن“.

إلى ذلك، كشف نادي إنبي موقفه من رحيل أسامة جلال مدافع الفريق لصفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مطلع الموسم المقبل، وكذلك التعاقد مع صالح جمعة لاعب وسط القلعة الحمراء.

وقال عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، في تصريحات تلفزيونية: ”إدارة إنبي ترحب بانتقال أسامة جلال إلى الأهلي في الموسم المقبل في حالة وجود عرض مالي مناسب للاعب والنادي، الجهاز الفني للفريق يرغب في ضم محمد شريف لاعب الأهلي بشكل نهائي، لكن لن يتم إجراء صفقة تبادلية مع جلال“.

وأَضاف: ”حلمي طولان المدير الفني للفريق، هو من سيحسم قرار التعاقد مع صالح جمعة لاعب الأهلي من عدمه، اللاعب يمتلك إمكانيات فنية جيدة ومفيد لأي فريق“.