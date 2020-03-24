هل يكرر أحمد فتحي سيناريو عبد الله السعيد مع الأهلي المصري؟

يبدو أن أزمة تجديد عقد أحمد فتحي نجم فريق الأهلي المصري، ستكون مثار جدل واسع في الفترة القادمة، بعد تأجيل الملف مرتين وإلغاء جلسات خاصة بالتجديد بين اللاعب ولجنة التخطيط.

وينتهي عقد أحمد فتحي بنهاية الموسم الحالي مع الأهلي، ولكن اللاعب الذي قارب بلوغ 36 عاما أصبح مستقبله غامضا بين البقاء مع الأهلي أو الرحيل إلى الزمالك أو بيراميدز.

وأصبح السؤال الذي يطارد جماهير النادي الأهلي، هل يتكرر سيناريو عبد الله السعيد مع أحمد فتحي في ظل جدل واسع حول رحيل اللاعب المخضرم على غرار ما فعله السعيد قبل موسمين؟

وترصد إرم نيوز، في التقرير التالي أبرز السيناريوهات الخاصة بملف تجديد عقد أحمد فتحي في الفترة القادمة :

النار تحت الرماد

تبدو الأجواء في ملف تجديد عقد فتحي مع الأهلي بمثابة النار تحت الرماد، خاصة أن اللاعب له مواقف سابقة في التجديد وأصبحت أزمة تمديد عقده أمرا مكررا.

ورفض فتحي تجديد عقده مع الأهلي في عام 2014 من قبل، وفضل الرحيل لنادي أم صلال القطري بعدما رفض عرض القلعة الحمراء وعاد بعد موسم واحد.

ورفض فتحي أيضا تجديد عقده مع الأهلي بنفس الراتب السنوي في عام 2018، ولكن اللاعب تراجع في النهاية ووقع عقده الجديد بعد ترضيته ماليا بواسطة تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي.

وأصبح الأهلي في مواجهة سيناريو مكرر من أحمد فتحي هذه المرة بعدما أصبح اللاعب الوحيد الذي لم يحسم موقفه بخصوص تجديد عقده مع الفريق.

وجاءت رسالة عدلي القيعي مستشار التعاقدات والمقرب من رئيس النادي محمود الخطيب عبر قناة الأهلي لتؤكد أن هذا الملف سيشهد جدلا واسعا.

وقال القيعي إن فتحي مطالب بحسم موقفه وعدم استهلاك الوقت في مطالب مالية قد لا تناسب النادي الأهلي.

وجاءت تصريحات القيعي لتعطي مؤشرا بأن فتحي قد لا يجدد عقده مع الفريق هذه المرة.

وقال مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي ل“إرم نيوز“ إن فتحي يرفض التجديد بنفس المقابل المالي الذي حصل عليه وليد سليمان نجم الفريق الذي وقع موسمين مقابل 18 مليون جنيه في مدة العقد بجانب إعفائه من نسبة المشاركة.

ويرغب فتحي في الحصول على 12 مليون جنيه سنويا، خاصة أنه على حد قوله للمقربين إليه يملك عروضا تفوق هذا المبلغ.

سيناريو السعيد

أصبح السيناريو المحتمل حاليا بأن يكرر أحمد فتحي سيناريو زميله الأسبق عبد الله السعيد الذي وقع سرا للزمالك بعدما حصل على 40 مليون جنيه في عقد لمدة موسمين.

وقال نادر شوقي مدير أعمال اللاعب ل“إرم نيوز “ إن أحمد فتحي لن يكرر سيناريو عبد الله السعيد، موضحا أن تأجيل جلسات التجديد لا يعني بالضرورة وجود أزمة.

وأشار إلى أن فتحي لاعب مهم وصاحب خبرات طويلة والأهلي سيقدر قيمته نافيا توقيع فتحي لأي فريق آخر.

عرض بيراميدز

إذا لم يجدد فتحي للأهلي فأين ستكون وجهته القادمة؟ تؤكد مصادر مقربة من اللاعب أن نادي بيراميدز يرغب في ضمه خلال الموسم المقبل.

وتقدم بيراميدز بعرض رسمي لضم فتحي بالفعل قبل بداية الموسم الحالي، ولكن الأهلي رفض رحيل اللاعب.

وذكر نادر شوقي مدير أعمال اللاعب، أن فتحي يملك عرضا من بيراميدز إلا أن إدارة بيراميدز أصدرت بيانا أكدت خلاله رفضها التام الزج باسمها في أي مزايدات بخصوص أحمد فتحي وعدم الدخول في مفاوضات مع اللاعب.

مفاوضات الزمالك

يبقى الاتجاه الآخر هو انتقال أحمد فتحي إلى المنافس التقليدي الزمالك، خاصة أن الفريق الأبيض أبدى رغبته قبل عامين في ضم اللاعب.

ويبحث الزمالك بالفعل عن لاعب مميز في الجبهة اليمنى بعد رحيل التونسي حمدي النقاز وفسخ عقده من طرف واحد لعدم الحصول على مستحقاته المتأخرة.

وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عبر تصريحات تليفزيونية أنه لن يفاوض أي لاعب من الأهلي إلا إذا أعلن الأهلي الاستغناء عنه.

وقال أحمد سمير ظهير أيمن الزمالك الأسبق ل“ إرم نيوز“ إن فتحي مكسب وإضافة لأي فريق بفضل خبراته وقدراته البدنية والفنية.

وأضاف: “ فتحي سيكون إضافة قوية للزمالك حال انضمامه للفريق الأبيض، خاصة أن الزمالك يحتاج لظهير أيمن مميز في الفترة القادمة ”.