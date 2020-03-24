اتحاد الكرة المصري يصدر قرارا جديدا بخصوص المسابقات المحلية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تمديد تعليق النشاط الكروي 15 يومًا أخرى، بناءً على القرارات الصادرة عن رئاسة الوزراء.

ونشر اتحاد الكرة بيانًا رسميًا قال فيه: ”بناء على القرارات الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء بفرض حظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين اعتبارا من الغد الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تمديد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من 30 مارس 2020 لمدة 15 يوما أخرى.

وأضاف: ”يسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية ”.

وكان رئيس الوزراء المصري قد أعلن عدة قرارات منها فرض حظر تجوال للمواطنين لمدة 15 يومًا، وتبعتها عدة قرارات من أجل محاولة السيطرة على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن تعليق النشاط الكروي لمدة 15 يومًا، وذلك بداية من يوم 14 مارس قبل أن يتم التمديد.