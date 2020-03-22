موجز أخبار الأهلي والزمالك: لغز تجديد أحمد فتحي وحقيقة رحيل أوناجم عن القلعة البيضاء

تزايد غموض ملف تجديد عقد أحمد فتحي ظهير أيمن فريق الأهلي ومنتخب مصر مع القلعة الحمراء الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي بعد تأجيل جلسة التجديد للمرة الثانية على التوالي.

وتستعرض إرم نيوز في التقرير التالي أهم وأبرز أخبار الكرة المصرية وموجز أخبار الأهلي والزمالك اليوم الأحد 22 مارس 2020:

لغز تجديد أحمد فتحي في الأهلي

تزايد الغموض في ملف تجديد عقد أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي بعد أن تأجلت الجلسة الخاصة بتجديد عقده مع الفريق الأحمر اليوم الأحد بداعي غلق مقر القلعة الحمراء كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا التزاما بقرار إدارة النادي الأهلي بغلق المقرات وتعليق التدريبات حتى يوم 31 مارس الجاري.

وقال نادر شوقي مدير أعمال أحمد فتحي لـ“إرم نيوز“ إن إدارة الأهلي أبلغته وتحدثت مع فتحي أيضا بخصوص إلغاء الجلسة التي كانت مقررة اليوم الأحد للسبب الذي أعلنه النادي الأهلي عبر بيان رسمي.

وأوضح شوقي أن هذا الأمر لا يمثل عقبة أمام مسألة تجديد عقد أحمد فتحي مع الأهلي مؤكدا أن فتحي يرغب في البقاء مع الفريق الأحمر ولم يوقع لأي ناد آخر.

وأكدت مصادر داخل النادي الأهلي أن المطالب المالية التي اشترطها أحمد فتحي تبدو عقبة أمام مسألة تجديد عقده، بل وأصبحت تمثل انقساما بين مسؤولي القلعة الحمراء بعدما طلب تقاضي 12 مليون جنيه راتبا سنويا، أسوة بما يحصل عليه حسين الشحات نجم الفريق كفئة استثنائية.

وأشار أحد المصادر في لجنة التخطيط إلى أن الأهلي كان يدرس رفع قيمة راتب فتحي إلى 9 ملايين جنيه سنويا، والحصول على توقيعه لموسمين قادمين مع إعفائه من نسبة المشاركة، أسوة بما حدث مع وليد سليمان نجم الفريق.

في المقابل، نفى مسؤولو الأهلي إقامة معسكر تدريبي في شرم الشيخ أو أي محافظة داخل مصر بعد أن تم طرح الفكرة على محمود الخطيب رئيس النادي، ولكن الأخير رفض في ظل تطورات حالة انتشار فيروس كورونا في مصر.

حقيقة رحيل أوناجم عن الزمالك

ترددت أنباء عن رغبة المغربي محمد أوناجم جناح فريق الزمالك خلال الفترة القادمة، ولكن أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة أكد لـ“إرم نيوز“ أن لا صحة لهذه الأنباء على الإطلاق.

وأكد أمير مرتضى أن الزمالك متمسك ببقاء جميع عناصره الأساسية موضحا أن أوناجم سيعود من المغرب عقب نهاية فترة حظر الطيران بعد منح اللاعبين الأجانب راحة والعودة إلى بلادهم.

أول إصابة كورونا في الكرة المصرية

أعلن أحمد رمزي نجم الزمالك الأسبق تبرعه بجميع ممتلكاته من أجل دعم مكافحة فيروس كورونا في مصر.

وأعلن نادي المدينة المنورة في الأقصر الذي يلعب بدوري القسم الثالث، إصابة مدرب الحراس وليد عبد الله بفيروس كورونا وعزله في الحجر الصحي بإحدى المستشفيات في مدينة إسنا في الأقصر.

الإسماعيلي يفتح باب الرحيل أمام شيلونجو

فتح النادي الإسماعيلي باب الرحيل أمام لاعبه الناميبي بينسون شيلونجو خلال الموسم المقبل.

ومنح مسؤولو الإسماعيلي الضوء الأخضر لرحيل شيلونجو حال تلقيه عرضا مناسبا في الفترة القادمة.

بيراميدز يرفض الاستغناء عن دونجا

أغلق نادي بيراميدز الباب أمام رحيل لاعبه نبيل عماد دونجا في الموسم المقبل بعد تلقيه عروضا من ناديي الأهلي والزمالك بشكل شفوي للانضمام إلى أحدهما.

وأعلن دونجا تجديد عقده مع بيراميدز لمدة 4 مواسم قادمة وهو ما يعزز فرص بقائه مع الفريق كما أعلن مسؤولو بيراميدز رفضهم رحيل اللاعب.