حقيقة مفاوضات نادي الزمالك مع الجزائري حسين بن عيادة لاعب شباب قسنطينة

كشف مصدر مطلع داخل القلعة البيضاء، كواليس تواصل نادي الزمالك المصري مع المدافع الجزائري حسين بن عيادة الظهير الأيمن لفريق شباب قسنطينة، ضمن خطته لتدعيم الجانب الأيمن لفريقه بعد رحيل المدافع التونسي حمدي النقاز نهاية العام الماضي لعدم الحصول على مستحقاته المالية، مؤكدا أن النادي كان يفاضل بين عدد من اللاعبين من بينهم بن عيادة.

وقال المصدر لـ“إرم نيوز“، إن اللاعب بن عيادة لم يتواصل معه النادي أو يبرم معه أي اتفاق نهائيا ولكنه كان ضمن المرشحين للانضمام للفريق ولكن لم يتم التواصل معه نهائيا.

ومن جانبه، قال بن عيادة في تصريحات لصحيفة ”الشروق“ الجزائرية: ”نادي الزمالك لم يتصل بي أو يفاوضني بشكل شخصي حتى الآن“.

وتابع: ”نادي الزمالك فريق كبير والانضمام له شرف كبير ولكن لن يتطرق إلى أي قرارات أو مشاورات دون الوصول إلى تفاوض رسمي“.

وكان فيصل عبيد، وكيل أعمال بن عيادة، كشف في تصريحات تلفزيونية مؤخرًا عن دخول نادي الزمالك في مفاوضات معه للحصول على خدمات موكله في الصيف المقبل.

في المقابل، ذكرت تقارير إعلامية جزائرية أن إدارة قسنطينة ستحاول إقناع بن عيادة بتمديد عقده.

وكان صاحب الـ27 عامًا انتقل إلى شباب قسنطينة في صيف 2016 قادمًا من اتحاد الجزائر.

بن عيادة شارك في 21 مباراة خلال هذا الموسم رفقة فريقه حيث سجل أربعة أهداف وصنع ست تمريرات حاسمة.