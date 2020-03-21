موجز أخبار الأهلي والزمالك: أحمد فتحي يحدد مطالبه للتجديد.. وأزمة تعديل العقود تتصاعد في القلعة البيضاء

تترقب جماهير النادي الأهلي المصري حسم مصير اللاعب أحمد فتحي، نجم الفريق، الذي ينتهي بانتهاء الموسم الحالي، كما أن مسألة تعديل العقود أصبحت أزمة واضحة في نادي الزمالك.

وترصد إرم نيوز في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم السبت.

أحمد فتحي يحدد مطالبه للتجديد في الأهلي

حدد أحمد فتحي نجم النادي الأهلي مطالبه لتجديد عقده مع الفريق الأحمر الذي ينتهي بانقضاء الموسم الحالي.

ويعقد فتحي جلسة مع مسؤولي لجنة التخطيط في النادي الأهلي برئاسة محسن صالح، غدا الأحد، من أجل حسم ملف التجديد.

واستقر فتحي على تجديد عقده مع الأهلي ولكنه وضع شروطا، على رأسها الحصول على أعلى راتب في القلعة الحمراء وهو 12 مليون جنيه ما يحصل عليه حسين الشحات ورمضان صبحي لاعبا الفريق.

ومن المقرر أن يطلب فتحي إعفاءه من نسبة المشاركة والتوقيع لمدة موسمين مثلما حدث مع وليد سليمان، صانع ألعاب الفريق.

وأعلن النادي الأهلي تجديد عقد لاعبه وليد سليمان بجانب رفض تجديد عقدي الثنائي حسام عاشور وحارس المرمى شريف إكرامي.

ومن المنتظر أن يحسم فتحي مسألة تجديد عقده في اجتماع الغد، خاصة أن اللاعب تلقى عرضا مغريا من بيراميدز إلا أنه يفضل البقاء مع الأهلي.

وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا اليوم السبت أعلن خلاله غلق فروعه الثلاثة حتى نهاية شهر مارس الجاري بجانب تعليق تدريبات فريق الكرة لنهاية الشهر على أن يعاد تقييم الموقف عقب نهاية الشهر.

تعديل العقود أزمة في الزمالك

شهد نادي الزمالك أزمة حادة بسبب تعديل العقود خلال المرحلة الحالية، بعدما أعلن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء أنه لن يتم تعديل عقد أي لاعب قبل نهاية الموسم.

وأوقف مرتضى منصور، مفاوضات التجديد مع لاعبي الفريق لحين إيجاد موارد مالية، خاصة أن لاعبي الزمالك طلبوا الحصول على مبالغ مالية ضخمة.

ويدرس مسؤولو نادي الزمالك عودة بعض المعارين في الموسم الجديد، على رأسهم أحمد أبو الفتوح ظهير أيسر سموحة وأحمد رفعت جناح أيسر الاتحاد السكندري في الموسم الجديد.

اتجاه لعودة الدوري في مايو

يدرس مسؤولو اتحاد الكرة عودة بطولة الدوري المصري في شهر مايو المقبل بعد نهاية الاحتياطات الخاصة بانتشار فيروس كورونا.

ويعقد مسؤولو اتحاد الكرة اجتماعا حاسما بنهاية شهر مارس الجاري من أجل اتخاذ قرار جديد باستمرار تعليق النشاط الرياضي لمدة 15 يوما أخرى.

وطلب عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، من حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات بالحبلاية إعداد جدول للمباريات المتبقية بالدوري في شهور مايو ويونيو ويوليو مع إنهاء كأس مصر.

الإسماعيلي يفاوض جونيس لخلافة غوميز

دخل مسؤولو النادي الإسماعيلي في مفاوضات مع المدرب اليوناني تاكيس غونيس مدرب وادي دجلة السابق لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

ويدرس مسؤولو الإسماعيلي الاتفاق مع غونيس لقيادة الفريق في المرحلة القادمة خلفا للمدرب الفرنسي ديديه غوميز خاصة أن هناك بعض المقربين من إبراهيم عثمان رئيس النادي قد تحدثوا معه بخصوص ترشيح جونيس لقيادة الدراويش.

أبو علي ينقذ ودية مئوية المصري البورسعيدي

يسعى كامل أبو علي، رئيس لجنة المئوية بالنادي المصري البورسعيدي، لإنقاذ مهرجان المئوية في المرحلة المقبلة.

وعرض أبو علي إقامة مباراة ودية عالمية للمصري في المغرب أو في أوروبا خلال الصيف المقبل بعد انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا أو إقامتها في مدينة شرم الشيخ.

ويدرس أبو علي دعوة مسؤولي الاتحاد الأفريقي والدولي لهذه المباراة وهو الأمر الذي يترقب تنفيذه مسؤولو المصري البورسعيدي بعد انتهاء أزمة كورونا.