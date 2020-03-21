ثنائي بيراميدز يحسم موقفه من الانضمام للأهلي والزمالك (فيديو)

كشف أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز، موقفه من الأنباء التي ترددت عن وجود مفاوضات مع إدارة النادي الأهلي المصري، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية، مطلع الموسم المقبل، لتدعيم مركز حراسة المرمى في الفريق، بعد إعلان الموافقة على رحيل شريف إكرامي في نهاية الموسم الحالي.

وكان شريف إكرامي قد طلب الرحيل عن الأهلي، بسبب رفضه الجلوس على دكة البدلاء والاعتماد على محمد الشناوي كحارس أساسي للفريق.

وقال أحمد الشناوي في تصريحات تلفزيونية: ”لا توجد أي مفاوضات رسمية أو شفهية من قبل إدارة الأهلي للتعاقد معي، وكل ما تردد في هذا الإطار غير صحيح حتى الآن“.

وأضاف: ”قد يكون لدى مسؤولي القلعة الحمراء رغبة في التعاقد معي خاصة بعد رحيل شريف إكرامي، لكن لم يفاتحني أحد في هذا الموضوع“.

وتابع: ”عقدي مع نادي بيراميدز ما زال يمتد لمدة موسمين ونصف الموسم. وأنا ملتزم بهذا التعاقد خاصة أنني أشعر بالراحة في صفوف الفريق، وهناك مفاوضات من قبل الإدارة لتمديد تعاقدي خلال الفترة المقبلة، وسيتم حسم الأمور قريبا. كان لدي عرض احتراف من الدوري الإيطالي لكن تم رفضه“.

وأردف: ”قرار شريف إكرامي بالرحيل عن الأهلي صحيح، وأهلا به في صفوف نادي بيراميدز إن كانت هذه رغبة النادي، ستكون منافسة شريفة والأفضل هو من سيشارك“.

وفي نفس الإطار كشف محمد نبيل ”دونغا“ لاعب بيراميدز موقفه من الأنباء التي ترددت عن رغبة الأهلي والزمالك في التعاقد معه في بداية الموسم المقبل، وكيف سيكون مستقبله مع نادي بيراميدز.

وقال دونغا في تصريحات تلفزيونية: ”قمت بتجديد تعاقدي مع نادي بيراميدز لمدة 4 سنوات ونصف، وفي حالة وجود عروض من أندية أخرى سيكون حسم الأمر في يد الإدارة“.

وأضاف: ”أشعر بالراحة في صفوف نادي بيراميدز، لذا وافقت على تجديد تعاقدي مع الفريق، وأتمنى التتويج ببطولة الكونفدرالية هذا الموسم“.