موجز أخبار الأهلي والزمالك: حسام عاشور بين الاعتزال والرحيل.. والأبيض يرغب بضم نجم المقاولون العرب

شهد، اليوم الجمعة، عدة أحداث مهمة على صعيد الكرة المصرية، خاصة ناديي الأهلي والزمالك فيما يتعلق بملف تجديد عقود النجوم والصفقات الجديدة المرشحة للانضمام للقطبين في الموسم المقبل.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في هذا التقرير موجز أخبار الأهلي، والزمالك، والكرة المصرية، اليوم الجمعة 20 مارس 2020:

حسام عاشور بين الاعتزال وإغراءات الرحيل

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي، اليوم الجمعة، رحيل قائده حسام عاشور بنهاية الموسم الحالي عقب انتهاء عقده بعد إبلاغه برفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر بقاء لاعب وسط الأهلي.

وعرضت لجنة التخطيط في النادي الأهلي برئاسة محسن صالح على حسام عاشور عدة خطوات بعد إبلاغه بالرحيل وأولها الاعتزال عقب نهاية عقده وإقامة مباراة ودية كمهرجان اعتزال يليق بتاريخ حسام عاشور ويتم تسويقها بصورة مميزة لتحقيق عائد مالي مناسب للاعب، بجانب خوض فترة معايشة في أحد الأندية الأوروبية الكبرى، سواء على الصعيد الفني أو الإداري.

وأبدى حسام عاشور رفضه المبدئي لفكرة الاعتزال واستقر على الرحيل بنهاية عقده بانتهاء الموسم، ولكن لجنة التخطيط في النادي الأهلي قررت منح اللاعب فرصة ثانية لقبول هذا العرض.

وتلقى عاشور اتصالات من جانب بعض المقربين من إدارة الأهلي لإقناعه بفكرة الاعتزال بنهاية الموسم، ولكن عاشور تلقى أيضاً اتصالات من بعض الأندية للتعاقد معه في الموسم الجديد وعلى رأسها نادي الزمالك عبر أحد الوكلاء وليس بصيغة رسمية بجانب فريق بيراميدز بخلاف عدة أندية.

بيراميدز يقترب من إكرامي ويشعل أزمة فتحي

اقترب نادي بيراميدز من التعاقد مع شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي بعدما أعلن الفريق الأحمر رحيله حارسه بنهاية الموسم الحالي عقب انتهاء عقده.

وكثف مسؤولو بيراميدز اتصالاتهم مع إكرامي بعدما عرضوا عليه راتبًا سنويًا ضخمًا يبلغ 13 مليون جنيه من أجل إقناعه بالانضمام إلى صفوفه في الموسم المقبل.

وأصدر مسؤولو بيراميدز بيانًا رسميًا على لسان هاني سعيد المدير الرياضي بخصوص التفاوض مع أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي الذي ينتهي عقده بانتهاء الموسم الحالي.

وأكد هاني سعيد أن ناديه يعد أحد أكبر أندية كرة القدم في مصر حاليًا بفضل ما يمتلكه من نجوم وقدرات وإمكانيات يدعمها مجلس إدارته، ورغم ذلك لا يدفع المبالغ المالية غير المنطقية التي يتحدث عنها بعض وكلاء اللاعبين ويرددونها عبر وسائل الإعلام.

وأضاف المدير الرياضي أنه لا يوجد أحد مفوض للحديث باسم بيراميدز غير مسؤوليه، ولكنه يرفض فكرة أن تتم المزايدة باسم النادي في أمر مفاوضات أي نادي مع أحد نجومه بتلك الطريقة غير المقبولة والتي عفا عليها الزمن من وكلاء اللاعبين.

وشدد على تقديره الكامل للنجم أحمد فتحي كونه أحد أهم لاعبي كرة القدم في مصر على الإطلاق، وأن كافة الأندية وأولها بيراميدز تتمنى أن يكون لاعبًا في صفوفها، إلا أنه أكد أن بيراميدز يرفض مجددًا استغلال اسمه بهذه الطريقة، ومطالبًا بعدم الزج باسم النادي في تلك الأمور.

وأكد سعيد أن إدارة ناديه حريصة على علاقاتها بكافة الأندية المصرية وجميع أطراف المنظومة الكروية في مصر من أجل التعاون لتطوير الرياضة المصرية.

نجم المقاولون مطلوب في الزمالك

دخل طاهر محمد طاهر نجم فريق ”المقاولون العرب“ دائرة اهتمامات نادي الزمالك في الموسم الجديد.

ويرغب مسؤولو الزمالك في التعاقد مع طاهر خلال الموسم المقبل من خلال الاستغناء نهائيًا عن النيجيري معروف يوسف بجانب رحيل كريم بامبو أو محمد عنتر لقلعة ذئاب الجبل.

في المقابل قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إغلاق أبواب ”القلعة البيضاء“ لأسبوع آخر للحد من انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الحالية.

حقيقة تأجيل انتخابات اتحاد الكرة

أكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة لـ“إرم نيوز“ أنه حتى الآن لم يصدر قرار بتأجيل انتخابات الجبلاية المفترضة إقامتها بعد نهاية عمل اللجنة المؤقتة يوم 31 يوليو المقبل.

وأشار العطار إلى أن مسألة تجديد عمل اللجنة المؤقتة مجرد اجتهادات إعلامية ولم يصدر بها قرار رسمي.