رسميا.. النادي الأهلي المصري يجدد تعاقده مع وليد سليمان

نجح مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، في تجديد التعاقد مع وليد سليمان، نجم الفريق، لمدة موسمين قادمين.

وكان عقد وليد سليمان ينتهي مع نهاية هذا الموسم، مع الثلاثي: حسام عاشور، شريف إكرامي، وأحمد فتحي.

وأعلن النادي الأهلي عن التجديد مع ”الحاوي“، في بيان رسمي، قائلا: “الأهلي يجدد عقد وليد سليمان لمدة موسمين قادمين”.

ولم يكشف النادي الأحمر عن القيمة المالية التي حصل عليها وليد سليمان لتجديد تعاقده.

ويرغب الأهلي في تجديد عقد نجومه الكبار: شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي أيضا.

واجتمعت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الاهلي برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، مع رباعي الأهلي حسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي ووليد سليمان، الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري لحسم موقفهم.

ونجحت اللجنة في التجديد مع أول اللاعبين، في انتظار الثلاثي شريف إكرامي وأحمد فتحي وحسام عاشور.