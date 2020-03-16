مشاجرة بين رمضان صبحي وبادجي في مران النادي الأهلي المصري

أنهى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي المصري اليوم الإثنين، مران الفريق بسبب مشاجرة بين اللاعب رمضان صبحي والسنغالي آليو بادجي، وذلك لتصادمهما أثناء محاولة كل منهما استحواذه على الكرة.

وكشف مصدر لشبكة ”إرم نيوز“، أن رينيه قام بتوبيخ الثنائي، وكان مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، قد توصل لاتفاق مبدئي مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول، على تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وذلك على ضوء ما شهده الفريق من تقدم في الدوري الممتاز، بالإضافة إلى التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

من جانبه يحاول السويسرى رينيه فايلر، البحث عن آلية آمنة مع إدارة النادي لاستمرار تدريبات الفريق وعدم تجميدها بعد انتهاء الإجازة، وذلك بعد قرار اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى بإيقاف النشاط ومنع الأندية بمختلف الدرجات من إقامة مباريات ودية على مدار فترة التوقف الإجباري، وذلك لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي المصري أن الإدارة بصدد توقيع عقوبات مالية وإدارية كبيرة على الثنائي رمضان صبحي وأليو بادجي عقب المشادة.

وأضاف المصدر لشبكة ”إرم نيوز“ أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، رفض توسط شريف إكرامي حارس مرمى الفريق لاحتواء الأزمة وأصر على رفع مذكرة عاجلة لمجلس الإدارة قدم فيها عددا من التوصيات منها توقيع غرامة مالية ضخمة على رمضان صبحي قد تصل إلى 100 ألف جنيه وغرامة أخرى على آليو بادجي ولكن بغرامة مالية أقل.

ويرجع السبب إلى رفض رمضان صبحي الانصياع إلى نصيحة مدير الكرة بإنهاء الأزمة في مهدها ودخوله في مشادة كلامية معه وهو ما أغضب عبدالحفيظ بشدة.

وأردف المصدر أن الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر قد اتخذ قرارات حاسمة ضد كلا اللاعبان من بينها الاستبعاد خلال الفترة القادمة من قائمة الفريق في حالة عودة النشاط الرياضي مرة أخرى من أجل فرض الانضباط داخل الفريق، خاصة وأن المشادة وصلت إلى غرفة خلع الملابس وأمام المدير الفني والذي حاول إنهاء الأزمة إلا أن الثنائي لم يستمعا إلى المدير الفني السويسري وهو ما أغضبه بشدة.