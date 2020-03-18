مشادة كلامية بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ورضا عبد العال على الهواء (فيديو)

نشبت مشادة كلامية بين المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، ورضا عبد العال نجم الزمالك والأهلي السابق، على الهواء مباشرة خلال برنامج ”البريمو“ المذاع عبر قناة ”تين“.

بدأت المشادة بمداخلة هاتفية للمستشار مرتضى منصور بتوجيه سؤال إلى رضا عبد العال ”مؤهلك إيه.. الشهادة اللي معاك إيه؟“، ليرد عليه نجم الزمالك والأهلي السابق ”أنا جاهل.. والسؤال ده إيه علاقته بكره القدم؟“.

وتابع رئيس الزمالك هجومه على عبد العال قائلا ”إنت حتة عيل معاك دبلوم صنايع، لما تتكلم عن أمير مرتضى منصور تتكلم باحترام وأدب، أمير ده ضابط شرطة محترم“.

وأضاف مرتضى ”أوعى تفتكر يا رضا بعد أما تركي آل الشيخ جيه وإداك قرشين وصبغت شعرك إنك هتركب الزمالك“، ورد عبد العال عليه ”طول ما أنت موجود أنا مش هركبه ولا عايز أركبه“.

وتابع رئيس الزمالك ”يا سيد رضا يا كابتن رضا اللي احنا كرمناك وعملنا ليك يافطة في نادي الزمالك، انت سيبت نادي الزمالك علشان كام“، وعلق رضا ”زي ما انت سيبت كهربا والنقاز، علشان الناس معرفوش يتعاملوا معايا أدبيا ومعنويا“.

وأضاف عبد العال ”أنا وافقت على 25 ألف جنيه، والكلام ده حصل سنة 1992، والمسؤولين رفضوا بعد أما وافقت على الحصول على 25 ألف جنيه“.