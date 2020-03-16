الزمالك ينهي اتفاقه مع الجزائري حسين بن عيادة لتدعيم الجبهة اليمنى

اقترب الجزائري حسين بن عيادة لاعب نادي شباب قسنطينة الجزائري من الانضمام لصفوف نادي الزمالك المصري بداية من الموسم المقبل، لتدعيم الجبهة اليمنى في الفريق الأبيض.

وأوضح مقدم برنامج ”60 دقيقة“ عبر قناة ”أون سبورت“ أن مسؤولي نادي الزمالك عقدوا جلسة مع اللاعب ووكيله منذ عدة أسابيع؛ للاتفاق معه على الانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء.

وتابع: ”عرض مسؤولو الزمالك على اللاعب الانتقال لصفوف الفريق لمدة 3 سنوات مقبلة مقابل 800 ألف دولار في الموسم الواحد، وتزيد بقيمة 100 ألف دولار كل موسم، ورحب اللاعب بالانتقال لصفوف الزمالك معتبرا الانتقال لصفوف الفارس الأبيض خطوة هامة في طريق تحقيق حلمه للاحتراف في أوروبا“.

وتأتي مفاوضات نادي الزمالك مع لاعب شباب قسنطينة الجزائري لعلاج أزمة الجبهة اليمنى في الفريق التي تؤرق أحلام المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، خاصة بعد رحيل التونسي حمدي النقاز بداية من الموسم الجاري، بعدما فسخ تعاقده مع الفريق من جانب واحد.

وكان الزمالك قد قام بتصعيد الناشئ أحمد عيد خلال الفترة الماضية وشارك في التدريبات الجماعية مع الفريق وظهر بمستوى مميز، حيث يسعى المدرب الفرنسي للاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة مع عودة الدوري، خصوصا في ظل تراجع مستوى حازم إمام الظهير الأيمن للفريق بصورة ملحوظة خلال المباريات الأخيرة، فضلا عن إصاباته المتكررة.