الاتحاد المصري لكرة القدم يكشف السيناريوهات المحتملة حال إلغاء مسابقة الدوري الممتاز

كشف جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصري عن السيناريوهات المتوقعة حال إلغاء بطولة الدوري الممتاز.

وقال جمال محمد علي عبر قناة ”أون تايم سبورتس“ الفضائية: ”هناك سيناريوهات يمكن من خلالها حسم مستقبل الدوري، الأول يمكن إنهاء البطولة بوضعها الحالي أي تتويج الأهلي باللقب، لكن هذا الأمر ظالم لأننا لم نصل لمرحلة متقدمة من عمر البطولة“.

وأوضح: ”خلال الوقت الحالي حسابيًا عاشر جدول الترتيب يمكنه الفوز باللقب، كما أن أندية الهبوط لديها فرصة قوية للبقاء“.

وأشار إلى أن لائحة المسابقات المحلية تدرس عدة خيارات وفقًا للمعطيات المستقبلية للفرق.

وأضاف: ”السيناريو الثاني، هو استئناف المباريات بعد عودة الحياة لطبيعتها لكن هذا أيضًا سيؤدي لضغط شديد للمباريات وتأثير على الموسم المقبل، أما السيناريو الأخير، فهو إنهاء المسابقة كأن لم تكن“.

وأوضح نائب رئيس اتحاد الكرة، أن اللائحة لا تنص على قاعدة لتحديد بطل الدوري الممتاز في حالة إلغاء المسابقة، وهو أمر ليس نقصًا لكن هذا حال كافة لوائح البطولات حول العالم“.

واستكمل حديثه: ”هذه الخيارات السالف ذكرها سوف نتعامل معها في ضوء تطورات الأحداث، لكن الأكيد أننا سنضع صحة الجميع كأولوية أولى في اتخاذ القرارات مستقبلًا“.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن تعليق النشاط لمدة أسبوعين، بتوجيهات من رئاسة الوزراء المصرية.

وأعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، وصول عدد الحالات المصابة بالفيروس داخل مصر إلى 109 حالات.

وكشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، مصير عودة النشاط الرياضي المحلي بعد أسبوعين، في ظل غموض الموقف من انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر.

وقال صبحي في تصريحات إذاعية، يوم الأحد: ”لا نستطيع تقديم وعد للجماهير المصرية بعودة النشاط الرياضي بعد أسبوعين من الآن، سيكون هناك اجتماع بين أجهزة الدولة خلال أسبوعين للكشف عن تطورات المرض ومدى السيطرة عليه، وهل نستطيع استئناف النشاط من عدمه، مصر لم تؤجل النشاط لأجل غير مسمى كما فعلت دول أخرى“.