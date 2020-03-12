موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز: رمضان صبحي على أعتاب الرحيل.. والأبيض يؤجل حسم مصير كارتيرون

أصبح مستقبل رمضان صبحي نجم النادي الأهلي والمنتخب الأولمبي حديث الساعة في القلعة الحمراء مع اقتراب نهاية إعارة اللاعب بانتهاء الموسم الحالي.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم الخميس 12 مارس 2020:

رمضان صبحي على أعتاب مغادرة الأهلي

أصبح رمضان صبحي نجم الأهلي على أعتاب مغادرة الفريق الأحمر عقب نهاية إعارته بعد أن تلقى عروضا من 3 دول هي إنجلترا وإيطاليا والبرتغال.

ورفض مسؤولو النادي الأهلي فكرة تقديم عرض جديد لاستعارة رمضان صبحي نجم الفريق لموسم آخر بنهاية الموسم الحالي.

واستقر الرأي داخل النادي الأهلي على التفاوض مع اللاعب ومدير أعماله نادر شوقي بشأن التعاقد نهائياً مع رمضان صبحي، عقب نهاية إعارته من جانب فريق هيديرسفيلد تاون الإنجليزي، ولكن الأمر سيكون صعبا مع إعلان شوقي أن سعر رمضان وصل إلى 10 ملايين دولار.

وأعلن إكرامي الشحات والد زوجة اللاعب في تصريحات تلفزيونية أن رمضان أصبح جاهزا لخوض لقاءات الفريق بعد تخلصه من الإصابة التي تعرض لها بتمزق عضلي بداية من مباراة إنبي بعد غدٍ السبت.

في الوقت الذي يترقب مسؤولو النادي الأهلي قرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة بخصوص تحديد مصير لقاء إنبي المؤجل من الجولة 15 للدوري المصري والمفترض إقامته بعد غدٍ السبت على استاد القاهرة، بعد أن طلب نادي إنبي من لجنة المسابقات تأجيل اللقاء لأن الظروف الجوية منعت إقامة تدريبات الفريق على ملعبه بتروسبورت.

وخرج التونسي علي معلول ظهير أيسر فريق الأهلي من حسابات مدربه السويسري رينيه فايلر في لقاء إنبي.

واستمرت شكوى معلول من آلام العضلة الأمامية التي تعرض لها في لقاء صن داونز الجنوب أفريقي بدوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الجهاز الطبي للأهلي لتجهيز اللاعب محمود متولي للحاق بالمباراة بعد تعرضه لإصابة عضلية أبعدته عن مباراة سموحة.

الزمالك يؤجل مفاوضات تجديد عقد كارتيرون

استقر مسؤولو نادي الزمالك على تأجيل التفاوض مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني في تجديد عقده لحين نهاية بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويترقب مسؤولو الزمالك موقف الفريق الأبيض في بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد تأهله لدور الأربعة ومواجهته الرجاء البيضاوي المغربي.

وفتح مسؤولو نادي الزمالك الباب أمام رحيل اللاعب التونسي فرجاني ساسي نجم الفريق في الموسم المقبل، الذي يترقب وصول عرض رسمي من أحد أندية الخليج في الشهور القادمة تمهيدا للرحيل عن الفريق الأبيض.

عثمان يحفز لاعبي الإسماعيلي قبل لقاء الرجاء

أجرى إبراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي اتصالات هاتفية بالمستشار محمد الكلية رئيس بعثة الفريق في المغرب ووعد بصرف مكافآت مالية للاعبي الفريق حال التأهل لنهائي البطولة.

وتجمع فريق الإسماعيلي بمطار القاهرة مساء الخميس استعدادا للسفر إلى المغرب لخوض لقاء الإياب أمام الرجاء المغربي يوم الأحد المقبل في نصف نهائي بطولة كأس الملك محمد السادس بالمغرب.. وفاز الإسماعيلي بهدف نظيف في لقاء الذهاب.

بيراميدز يفاوض عمر جابر للتجديد

دخل مسؤولو نادي بيراميدز في مفاوضات لتجديد عقد عمر جابر نجم الفريق الذي ينتهي بنهاية الموسم الجديد.

وأبدى مسؤولو بيراميدز رغبتهم في بقاء اللاعب، وبدأ هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز مفاتحة اللاعب في مسألة التجديد ومعرفة إمكانية بقائه لموسمين آخرين مع بيراميدز.

اتحاد الكرة يحسم مصير ودية المنتخب الأولمبي مع البرازيل

يحسم الدكتور أحمد عبدالله عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بالتنسيق مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي مصير ودية البرازيل.

وتلقى اتحاد الكرة اتصالات رسمية من الجانب البرازيلي لإقامة لقاء ودي مع المنتخب الأولمبي بنهاية شهر مارس الجاري.