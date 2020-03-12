حقيقة توقيع رمضان صبحي مهاجم الأهلي المصري لنادي الزمالك

كشف إكرامي الشحات حارس الأهلي الأسبق ووالد زوجة رمضان صبحي لاعب هارسفيلد الإنجليزي المعار للقلعة الحمراء حتى نهاية الموسم الحالي، حقيقة الأنباء التي ترددت عن توقيع صبحي على عقود الانتقال لصفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية مطلع الموسم المقبل، بعد نهاية إعارته للقلعة الحمراء.

وقال الشحات في تصريحات تلفزيونية: ”كل ما تردد عن توقيع رمضان صبحي للزمالك غير صحيح بالمرة، قدمت نصيحة للاعب بالعودة لأوروبا عقب نهاية إعارته للأهلي في نهاية الموسم الحالي من أجل استكمال مشواره الاحترافي“.

كانت تقارير صحفية مصرية أشارت إلى أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حصل على توقيع رمضان صبحي للفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل، ويبقى التفاوض مع ناديه الإنجليزي لشراء المدة المتبقية من عقده.

من جانبه قال نادر شوقي وكيل أعمال رمضان: ”صبحي يمتلك عدة عروض احتراف من أوروبا، خاصة بعد الأداء الجيد الذي قدمه مع منتخب مصر الأولمبي في بطولة أفريقيا تحت 23 عاما التي أقيمت في مصر“.

وأوضح: ”العروض من البرتغال وإنجلترا وإيطاليا، ومن أندية في الدوري الممتاز، رمضان سيختار الانتقال للنادي الذي سيمنحه فرصة المشاركة أساسيا ويقدره ماليا ومعنويا“.

وأَضاف شوقي: ”الأهلي بدأ بالفعل مفاوضات التعاقد مع رمضان صبحي بشكل نهائي، حيث يرغب مسئؤولو القلعة الحمراء في الاحتفاظ بجهود اللاعب الموسم المقبل، بسبب المستوى الجيد الذي ظهر به قبل الإصابة“.

يذكر أن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، طلب من إدارة النادي التعاقد مع رمضان صبحي بشكل نهائي، خاصة أنه أبرز لاعبي الفريق في مركز الجناح الهجومي.

وكان الأهلي تعاقد مع رمضان صبحي على سبيل الإعارة في شهر يناير 2019 لمدة 6 أشهر، وتم تجديد الإعارة في بداية الموسم الحالي لمدة عام.