موجز أخبار الأهلي والزمالك: مطالب فايلر تربك حسابات القلعة الحمراء.. والأبيض يحدد بديل مصطفى محمد

يتصدر المشهد في الأوساط الكروية المصرية العديد من الأمور المهمة خاصة على صعيد قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في ظل أنباء ترتبط بتجديد عقد السويسري رينيه فايلر مع القلعة الحمراء وأيضا أنباء حول رحيل مصطفى محمد نجم الزمالك عقب نهاية الموسم الحالي.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك اليوم الثلاثاء 10 مارس 2020:

مطالب فايلر تربك حسابات الأهلي

أربك السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، حسابات إدارة ناديه بعدما طلب تأجيل ملف تجديد عقده والحديث حول بقائه من عدمه لنهاية شهر مايو المقبل.

وفاتح مسؤولو الأهلي المدرب السويسري بخصوص البقاء لموسم آخر بغض النظر عن نتائج الفريق في دوري أبطال أفريقيا بعدما تأهل لنصف نهائي البطولة القارية ولكن فايلر طلب التمهل في الأمر ووضع بعض المطالب التي أربكت حسابات القلعة الحمراء.

ويأتي على رأس هذه المطالب منحه الصلاحيات الكاملة فيما يتعلق في التعاقدات الجديدة وملف تجديد عقود اللاعبين بخلاف زيادة راتبه السنوي مع مساعديه وعدة أمور خاصة بملاعب التدريب وأجهزة التأهيل.

وخاض الأهلي مرانا خفيفا اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة سموحة السكندري، غدا الأربعاء، وأعلن فايلر قائمة فريقه لخوض اللقاء تضم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير لحراسة المرمى ورامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمد هاني وأحمد فتحي ومحمود وحيد للدفاع وعمرو السولية والمالي أليو ديانغ وحسام عاشور وعربي بدر ومحمد مجدي أفشة ووليد سليمان وأحمد الشيخ وحسين الشحات للوسط ومروان محسن والسنغالي أليو بادجي.

الزمالك يحدد بديل مصطفى محمد

حدد نادي الزمالك بديل مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأبيض، في الموسم الأخير بعد أن منح مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء الضوء الأخضر لرحيل اللاعب حال تلقيه عرضا مناسبا للمغادرة إلى أوروبا.

وحدد مسؤولو الزمالك اسم المهاجم حسام حسن نجم فريق سموحة السكندري لضمه في الموسم الجديد حيث تدور بوادر صفقة تبادلية في ظل رغبة سموحة في ضم الثنائي كريم بامبو ومحمد عنتر لاعبي الفريق الأبيض.

وخاض الزمالك تدريباته استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري في الدوري المقررة بعد غد الخميس مع تأكد جاهزية الظهير الأيمن حازم إمام بعد تخلصه من الإصابة، بينما نفى مسؤولو الزمالك ما تردد حول تأجيل اللقاء المقبل أمام الاتحاد.

الإسماعيلي يجدد مفاوضات ديسابر

جدد مسؤولو النادي الإسماعيلي مفاوضات التعاقد مع الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني الأسبق للفريق لخلافة مواطنه ديديه غوميز حال الخروج من البطولة العربية أمام الرجاء المغربي في إياب نهائي بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وأبدى مسؤولو الإسماعيلي رغبتهم في عودة ديسابر، خاصة أن المدرب الفرنسي رحب من قبل بقيادة الدراويش، لكنه فضل عرض الوداد المغربي لأنه أعلى ماليا قبل رحيله عن تدريب الوداد.

بيراميدز يفاوض عمر جابر للتجديد

دخل مسؤولو نادي بيراميدز في مفاوضات لتجديد عقد عمر جابر نجم الفريق الذي ينتهي في صيف 2021.

وأبدى مسؤولو بيراميدز رغبتهم في بقاء عمر جابر وغلق فكرة رحيله لنادي الزمالك.

واستبعد المدرب الكرواتي أنتي شاشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز الثنائي رجب بكار وإبراهيم حسن لاعبي الفريق من لقاء إنبي غدا الأربعاء بالدوري.