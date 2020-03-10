الكشف عن سبب مرض مؤمن زكريا لاعب الأهلي المصري وطريقة علاجه (فيديو)

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن السبب في الحالة الصحية التي يعاني منها مؤمن زكريا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، والتي أبعدته عن الملاعب منذ فترة طويلة، وتسببت في عدم قيده بالقائمة المحلية والأفريقية للقلعة الحمراء هذا الموسم.

وقال ”ربيع“ عبر برنامجه المذاع على قناة النهار، إن الأشعة والتحاليل التي أجراها مؤمن زكريا في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الأخيرة، أثبتت أن اللاعب يعاني من مرض تعرض له بسبب إصابته بالحمى أثناء سفره مع فريق الأهلي إلى إحدى الدول الأفريقية، لخوض مباراة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبيّن الإعلامي المصري أن علاج اللاعب عبارة عن حقنة تكلّف 10 آلاف دولار شهريا، مضيفا أن الأهلي سيتحمل قيمة علاج مؤمن زكريا حتى يتخلص من هذا المرض ويعود لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن اللاعب سيقوم بمتابعة تطورات علاجه مع أحد أكبر المستشفيات في أمريكا.

يُذكر أن تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي قد أعلن عن تحمل قيمة علاج مؤمن زكريا في أمريكا، فيما خرج اللاعب أكثر من مرة وانتقد إدارة الأهلي بسبب التقصير في دعمه ماليا ومعنويا في أزمته الصحية الحالية إلى أن تم رفع اسمه من قائمة القلعة الحمراء المحلية والأفريقية في بداية الموسم بسبب طول فترة علاجه.