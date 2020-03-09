حقيقة وفاة فيريرا مدرب الزمالك والسد القطري السابق‎

تداول عدد من نشاطي مواقع التواصل الاجتماعي خبرا عن وفاة جوسفالدو فيريرا المدير الفني السابق لنادي الزمالك المصري والسد القطري، لكن لم يرد أي تأكيد رسمي من ناديه سانتوس البرازيلي.

كما ظهر مقطع فيديو لفيريرا، البالغ من العمر 73 عاما وهو يقود تدريبات لاعبي سانتوي.

وكتب الصحفي البرازيلي أليسون إن فيريرا يقود تدريبات سانتوس، ما ينفي ما تردد عن وفاته.

كما ذكر موقع ”terra“ وموقع ”gazetaesportiva“ أن سانتوس تدرب تحت قيادة فيريرا المولود في مايو 1946، قبل مواجهة دلفين الإكوادوري في دور المجموعات بكأس الليبرتادوريس يوم الأربعاء 11 مارس، في حين شهدت التدريبات غياب ماريو سيرجيو سانتوس.

والبرتغالي فيريرا درب عديد الأندية هي بنفيكا وبوافيشتا وبورتو وسبورتينغ لشبونة وسبورتينغ براغا في البرتغال، ومالاغا الإسباني، وباناثينايكوس اليوناني، والزمالك المصري، والسد القطري، وسانتوس البرازيلي.

وقاد فيريرا نادي بورتو لـ3 ألقاب في الدوري البرتغالي، ولقبين في كأس البرتغالي، ولقب في كأس السوبر البرتغالي، كما قاد نادي الزمالك للقب الدوري المصري موسم 2014/2015.