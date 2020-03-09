موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز: جوهرة صن داونز على رادار القلعة الحمراء.. وشرط واحد لرحيل فرجاني ساسي

يبدو أن ترتيبات الأهلي والزمالك للموسم الجديد بدأت مبكرا بخصوص الصفقات المنتظرة وتدعيم الصفوف وحسم عدد من التدعيمات المميزة.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم الإثنين 9 مارس 2020، فإلى السطور التالية:

جوهرة صن داونز على رادار الأهلي

دخل اللاعب الأوروغواياني جاستون سيرينو نجم فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي دائرة اهتمامات النادي الأهلي المصري.

واستفسر مسؤولو الأهلي على مدة عقد اللاعب وراتبه السنوي من خلال بعض الوسطاء لبحث إمكانية ضمه بالموسم الجديد على حساب اللاعب الأنغولي جيرالدو دا كوستا خاصة أن سيرينو نال إعجاب المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي في لقاءي صن داونز.

في المقابل، طلب فايلر تأجيل مفاوضات تجديد عقده لحين فترة التوقف الدولي القادمة، خاصة أن الفريق لديه 4 مباريات في غضون 15 يوما ببطولة الدوري المصري.

وبدأ مسؤولو الأهلي مفاوضات جادة من أجل تجديد عقدي الثنائي أحمد فتحي ووليد سليمان لاعبي الفريق بعد موافقة فايلر على بقاء اللاعبين مع الفريق والحاجة إلى خدماتهما.

شرط واحد لرحيل ساسي عن الزمالك

وضع مسؤولو نادي الزمالك شرطا واحدا لرحيل التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق.

وعقد أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة جلسة مع ساسي قبل العودة من تونس طلب منه تمديد عقده لموسمين آخرين على أن يرحل معارا في الموسم الجديد لأي عرض خليجي يناسبه أو الموافقة على رحيله لأوروبا خاصة أن عقد ساسي ينتهي في صيف 2021.

وتتجه النية لإراحة ساسي في لقاء الاتحاد السكندري ببطولة الدوري المصري بسبب تأخره عن الحضور من تونس، كما أدى الثنائي حازم إمام ومحمد أوناجم تدريبات تأهيلية أملا في اللحاق بلقاء الاتحاد المقرر يوم الخميس المقبل بإستاد حرس الحدود.

بيراميدز يفتح الباب أمام رحيل الشناوي

فتح نادي بيراميدز الباب أمام رحيل حارس مرماه أحمد الشناوي في الموسم المقبل حال تلقيه عرضا مناسبا خاصة أن الحارس تراجع مستواه بصورة واضحة.

وبدأ مسؤولو النادي المصري مفاوضات لضم الشناوي الحارس الأسبق للفريق في الموسم المقبل لتدعيم الصفوف خاصة في ظل أزمة حراسة المرمى التي تضرب النادي البورسعيدي.

وخاض بيراميدز تدريباته دون راحة استعدادا لمواجهة إنبي المقررة بعد غد الأربعاء في الجولة الثامنة عشرة للدوري، وعقد المدرب الكرواتي أنتي شاشيتش المدير الفني لبيراميدز جلسة مع لاعبيه طالبهم بضرورة التركيز الشديد قبل مواجهة إنبي وحصد النقاط الثلاث للمنافسة على الوصافة.

غضب في الإسماعيلي بعد نقطة الجونة

عمت حالة من الغضب داخل أروقة النادي الإسماعيلي بعد التعادل المخيب أمام الجونة بهدف لكل منهما في الجولة الـ18 للدوري.

وتوعد إبراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي لاعبيه بعقوبات قاسية حال الخروج أمام الرجاء المغربي يوم الأحد المقبل في إياب نصف نهائي البطولة خاصة أن الجماهير ثائرة من تراجع نتائج الدراويش كما هدد الفرنسي ديديه غوميز مدرب الفريق بالإقالة.

مجلس المصري يدرس الرحيل

يدرس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية الرحيل عن منصبه بسبب ثورة الغضب الجماهيري عقب الخروج أمام نهضة بركان المغربي في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعقد مجلس المصري اجتماعا طارئا لحسم مسألة الاستقالة من عدمها في المرحلة القادمة خاصة أن المجلس البورسعيدي هدد منذ فترة بالرحيل وتقديم استقالات جماعية لتهدئة ثورة الجماهير.