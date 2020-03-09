النادي الأهلي المصري يتوصل لقرار بخصوص مستقبل المدرب فايلر‎

توصل مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، لاتفاق مبدئي مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول، على تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وذكر الإعلامي المصري أحمد شوبير عبر حسابه الشخصي على ”تويتر“، أن هناك اتفاقا مبدئيا بين الأهلي وفايلر على التجديد، وذلك في ضوء الأداء الجيد الذي يقدمه مع الفريق طوال الفترة الماضية، والسير بخطى ثابتة في الدوري الممتاز دون هزيمة أو تعادل، بالإضافة إلى التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

خاص ملعب أون تايم | – اتفاق مبدئي بين الاهلي ورينيه فايلر علي التجديد -ابو جبل يطلب تعديل عقده بالزمالك والإدارة تتفهم pic.twitter.com/1a0nnAuS8H — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) March 8, 2020

ويمر النادي الأهلي بمستوى فني مميز خلال الفترة الأخيرة، ونجح في تخطي عقبة صن داونز الجنوب إفريقي، بالفوز عليه ذهابا وإيابا بنتيجة 3-1، ليتأهل لنصف النهائي القاري لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي.

ومن جانب آخر، كشف شوبير عن تقديم محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك، طلبا لمجلس الإدارة، لتعديل عقده بما يتناسب مع ما يقدمه من أداء مؤخرا مع الفريق الأول.

وأشار شوبير إلى أن مجلس إدارة الزمالك تفهمت طلب أبو جبل، ومن المنتظر أن يتم تلبية طلب الحارس؛ بهدف إرضائه والاستمرار على نفس المستوى.

وساهم أبو جبل في تأهل الزمالك إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على حساب الترجي التونسي، خاصة بعدما تصدى لكرة صعبة للغاية في توقيت حاسم من مباراة الإياب، التي انتهت بفوز أبناء باب سويقة بهدف نظيف.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بين الطرفين، بفوز الزمالك بنتيجة 3-1، ليتأهل الأبيض لمواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.