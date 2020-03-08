تطورات الحالة الصحية لعماد متعب بعد مروره بأزمة صحية أدخلته المستشفى (فيديو)

كشف الإعلامي المصري سيف زاهر، طبيعة الأزمة الصحية التي تعرض لها عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، والتي نُقل على إثرها للمستشفى، مساء السبت، لتلقي الفحوصات اللازمة من إجراء أشعة وتحاليل للوقوف على حالته الصحية.

وقال ”زاهر“ في تصريحات تلفزيونية: ”أجريت اتصالًا بكابتن عماد متعب بعد الأنباء التي انتشرت عن تعرضه لأزمة صحية كبيرة، وتم نقله للمستشفي خاصة بعد حالة القلق التي انتابت الجماهير المحبة للاعب وكذلك أسرته، وأؤكد أن حالة متعب مطمئنة للغاية وسيغادر المستشفي خلال الساعات المقبلة“.

وأَضاف زاهر: ”تحدثت مع متعب نفسه واستمعت لصوته الذي جاء جيدًا مما يعني أن الأزمة الصحية التي تعرض لها لا تستدعي قلق كبير، وعماد متعب كان بيعمل فحوصات وقبلها كان بيعمل رياضة والحمد لله زوجته معاه والأمور تسير على ما يرام“.

سيف زاهر يطمئن محبي عماد متعب على حالته الصحية سيف زاهر يطمئن محبي عماد متعب على حالته الصحية#ملعب_ONTime#ONTime_Sports تم النشر بواسطة ‏‎OnTime Sports‎‏ في السبت، ٧ مارس ٢٠٢٠

وخضع لاعب مصر السابق لفحوصات طبية أثبتت عدم وجود خطورة عليه، لينصحه الطبيب المعالج له بإمكانية مغادرة المستشفى صباح اليوم، يوم الأحد.

وطمأن متعب جمهوره ومحبيه بتغريدة عبر ”تويتر“ قال فيها: ”أنا بخير الحمد لله“.

انا بخير الحمد لله ???????? — Emad Meteb (@emadmeteb90plus) March 7, 2020

وبحسب مصادر مقربة من متعب، فإنه كان يمارس لعبة ”البادل“ وهي لعبة مثل لعبة ”الاسكواش“ برفقة عدد من أصدقائه وبسبب بذله مجهودًا في اللعبة تعرض لهبوط تسبب في إغماءة له.

ونوّهت المصادر إلى أنه نُقل إلى المستشفى للاطمئنان عليه وتلقي الرعاية الطبية اللازمة حيث أُجريت له العديد من الفحوصات وتم وضعه تحت المراقبة الطبية لحين تعافيه تمامًا.

وأكدت المصادر أن عماد متعب لم يُصاب بجلطة في المخ أو ما شابه كما تناقل رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد فتحي

من جانبه، كشف أحمد فتحي، لاعب النادي الأهلي المصري، عن موقفه بشأن تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، في ظل أنباء ترددت عن رغبته في الرحيل من النادي.

وقال فتحي، في تصريحات تلفزيونية: ”حتى الآن لم يفاتحني أحد من مسؤولي الأهلي بشأن تجديد تعاقدي، أنا مستمر في النادي وأي سؤال عن التجديد من المفترض أن يوجه للإدارة وليس لي، ومن ناحيتي سأجتهد حتى آخر يوم لي في النادي والمستقبل بيد الله“.

وأَضاف: ”الأهلي قدم أداءًا جيدًا في لقاء صن داونز بدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، واستحق التأهل للمربع الذهبي للبطولة، أهدرنا عدة فرص محققة أمام مرمى الفريق الجنوب أفريقي أبرزها فرصة أليو بادجي وحسين الشحات، نلعب علي قلب رجل واحد وكانت هذه وصية محمود الخطيب، رئيس النادي، لنا قبل انطلاق اللقاء“.

وتابع: ”أبارك للزمالك التأهل للمربع الذهبي للبطولة، لو وصل الفريق الأبيض والأهلي للنهائي سيكون حدثًا غير مسبوق، باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مدرب جيد جدًا لقد تدربت معه عندما كان مديرًا فنيًا للأهلي“.

وعن عدم طرده في لقاء صن داونز، قال فتحي ساخرًا: ”بكاري جاساما حكم اللقاء صديقي وكنا نأكل سندوتشات الكبدة سويًا“.