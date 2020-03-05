موجز أخبار الأهلي والزمالك: الأبيض يجدد مفاوضات ثلاثي بيراميدز.. وعمرو وردة على أعتاب العودة لمنتخب مصر

لا صوت يعلو فوق صوت استعدادات الفرق المصرية الأربعة لخوض الارتباطات القارية، فالأهلي في أتم الجاهزية لمواجهة ماميلودي صن داوز الجنوب أفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، كما أتم الزمالك استعداده لمواجهة الترجي التونسي في نفس البطولة.

ويستعد المصري لخوض لقاء نهضة بركان المغربي في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، كما يستعد بيراميدز لخوض لقاء زاناكو الزامبي في نفس البطولة القارية.

وترصد إرم نيوز في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك والكرة المصرية اليوم الخميس 5 مارس 2020:

نجم الهلال على أعتاب الأهلي

اقترب النادي الأهلي المصري من حسم المفاوضات مع النجم السوداني أطهر الطاهر ظهير أيمن فريق الهلال لضمه في الموسم الجديد.

وقطع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي شوطاً كبيراً في المفاوضات لضم الطاهر وإقناعه بالرحيل للفريق المصري؛ لتدعيم الجبهة اليمنى في ظل الشكوك حول بقاء أحمد فتحي الظهير الأيمن المخضرم.

في المقابل، خاض الأهلي تدريباته على ملعب جامعة بريتوريا استعداداً لمواجهة صن داونز بعد غدٍ السبت.. وحرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على عقد جلسات ترفيهية للاعبي الفريق الأحمر.

ونفى مسؤولو الأهلي ما تردد حول وجود عرض أوروبي لبيع المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق في الموسم المقبل، كما تردد في الساعات الماضية.

ورفض بيتسو موسيماني مدرب صن داونز انتقادات الأهلي للحكم الجامبي بكاري جاساما، مؤكداً أنه صاحب تاريخ طويل ولا داعي للتشكيك في قدراته التحكيمية، خاصة أنه أدار مباريات في بطولة كأس العالم من قبل.

الزمالك يجدد مفاوضات ثلاثي بيراميدز

جدد مسؤولو نادي الزمالك المفاوضات لضم ثلاثي بيراميدز عمر جابر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي في الموسم المقبل.

وتواصل مسؤولو الزمالك مع اللاعبين خلال الأيام الماضية؛ من أجل الحصول على خدماتهم في الموسم المقبل والحصول على موافقتهم بشأن الرحيل للفريق الأبيض في الموسم الجديد.

في المقابل، توترت علاقة مصطفى فتحي جناح أيمن الفريق مع مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون؛ بسبب عدم منحه الفرصة للمشاركة أساسياً في الفترة الأخيرة، واستبعاده من المباريات وهو ما أثار غضب اللاعب.

تقنية الفيديو تظهر في الدوري المصري

شهدت مباراة طلائع الجيش وإنبي بالدوري المصري التي انتهت بالتعادل دون أهداف تطبيق تقنية الفيديو لأول مرة في تاريخ الدوري.

وأعلن عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة في مؤتمر صحفي أنه أوفى بوعده بتطبيق تقنية الفيديو في الدور الثاني للدوري، مؤكداً أن الجميع يسعى لتطوير الدوري المصري من خلال اللوائح القوية ومعالجة المشاكل التي ظهرت مؤخراً.

وأشاد نادي بيراميدز في بيان رسمي بتطبيق تقنية الفيديو، مؤكداً على لسان مديره ممدوح عيد أنها خطوة رائعة نحو تطوير الكرة المصرية.

أزمة في المصري.. وراحة لنجوم بيراميدز

شهد فريق المصري البورسعيدي أزمة حادة بسبب إصابة حارسه أحمد عبد الفتاح قبل لقاء نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بالمغرب.

وأصبح المصري في مواجهة أزمة حادة بعد أن فقد خدمات حارسه الأساسي أحمد مسعود، وأصبح لا يملك سوى حارس واحد وهو محمد شحاتة بعد إصابة عبد الفتاح.

وتلقى المصري تأكيدات بإقامة لقاء نهضة بركان بدون حضور جماهيري؛ للحد من انتشار فيروس كورونا في المغرب بناء على طلب الجهات الحكومية في المغرب.

واستقر المدرب الكرواتي أنتي شاشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز على منح راحة لعدة نجوم في لقاء زاناكو الزامبي يوم الأحد المقبل في إياب ربع نهائي الكونفدرالية، بعد أن حسم الفريق لقاء الذهاب في زامبيا بثلاثية نظيفة.

وردة على أعتاب العودة لمنتخب مصر

اقترب عمرو وردة صانع ألعاب لاريسا اليوناني من العودة إلى منتخب مصر في المرحلة القادمة.

واستقر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر على عودة وردة؛ لتعويض إيقاف محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي وإصابة زميله رمضان صبحي