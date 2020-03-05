رسميا.. بدء تطبيق تقنية الـ VAR في الدوري المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، بدء تطبيق تقنية الفيديو في الدوري الممتاز، بداية من الجولة المقبلة.

وأكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد أوفى بوعده عند توليه المسؤولية، بتطبيق تقنية الفيديو في مباريات الدوري الممتاز.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده مساء الخميس، أن اختيار الشركة المسؤولة عن تطبيق تقنية الفيديو تم بعد المفاضلة بين ١٣ شركة، قبل أن يتم الاستقرار على شركة ميديا برو، التي تدير التقنية في إسبانيا وإيطاليا.

وكشف الجنايني، أن العقد مع شركة ميديا برو لمدة ٣ سنوات ونصف السنة، على أن يحصل الاتحاد على أحدث التقنيات لتكون ملكا له.

وأوضح: الأندية لن تتحمل أي شيء من تطبيق تقنية الفيديو“.

وبسؤاله عن الملاعب المؤهلة لاستضافة تلك التقنية قال: ”١١ ملعبا تم تجهيزها لتطبيق تقنية الفيديو هي: استاد القاهرة – السلام- بتروسبورت- الدفاع الجوي- المقاولون العرب- جهاز الرياضة العسكري- استاد الكلية الحربية- استاد المكس- استاد الإسماعيلية- استاد السويس- استاد الإسكندرية“.

وأضاف: ”هناك محاولات لتطبيق تقنية الفيديو في 5 ملاعب خلال الفترة القادمة وهي: استاد طنطا- استاد الجيش بالسويس- استاد الجونة- استاد أسوان- برج العرب“.

وفي السياق نفسه، كشف وليد العطار مدير مشروع تقنية الفيديو، أن ٥٤ حكما حصلوا على رخصة حكم الفيديو، بعد جهد شاق بذلوه، تطلب منهم العمل لساعات طويلة يوميا.

وأضاف: ”مسؤولو IFAB شككوا في قدرتنا على تنفيذ البرنامج الموضوع، ومنذ أسبوعين وصف مندوبهم ما حدث بالمعجزة“.