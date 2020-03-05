موقف النشاط الرياضي في مصر بعد اكتشاف إصابتين بفيروس كورونا

كشفت وزارة الشباب والرياضة المصرية، موقف النشاط الرياضي في مصر، بعد أن تم رصد حالتين لمصابَين بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة، فضلا عن ظهور المرض في بعض البلدان العربية.

وقال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري في تصريحات إذاعية: ”حتى الآن الأمور في مصر تسير بطريقة طبيعية ولا يوجد تفكير في تأجيل أي حدث رياضي داخل البلاد، سواء يخض كرة القدم أو غيرها، خاصة أن المرض لم يتفش“.

وأضاف الوزير ”نتابع تطورات انتشار المرض في مصر مع وزارة الصحة، وعند حدوث أي جديد سيكون هناك تنسيق بين جميع أجهزة الدولة، وسنصدر القرار الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن“.

وعن حضور جماهير الزمالك للقاء الترجي غدا في تونس بعد ظهور كورونا هناك قال صبحي: ”أجريت اتصالا بوزير الرياضة التونسي، وستحضر جماهير الزمالك اللقاء، ولا يوجد قلق خاصة أن أعدادهم قليلة تنحصر في أبناء الجالية المصرية، وهناك متابعة -أيضا- لبعثة المصري البورسعيدي في المغرب قبل لقاء الفريق في الكونفدرالية، وبعثة الأهلي في جنوب أفريقيا قبل لقاء صن داونز“.

يذكر أن وزارة الصحة في مصر كانت أعلنت ظهور فيروس كورونا في البلاد، وتم وضع المصابين تحت الحجر الصحي وتم شفاء حالة والحالة الأخرى تتحسن.