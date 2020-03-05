كواليس اتهام صالح جمعة لاعب الأهلي المصري بدهس شاب والفرار

روى المواطن المصري ”ع.م“، 30 عاما، كواليس دهس لاعب النادي الأهلي المصري صالح جمعة له، مشيرا إلى أنه كان واقفا بأحد شوارع محافظة الجيزة، منتظرا أتوبيسا يقله إلى مكان عمله، ففوجئ بسيارة مسرعة تصدمه، وتطرحه أرضا ثم تصدم سيارة أخرى كانت ثابتة ويفر هاربا.

ورفض ذاك المواطن، خلال حديثه لمواقع محلية في مصر، قبول أي تعويض قد يعرضه اللاعب له مقابل التنازل عن المحضر الذي حرره، قائلا: ”حسبنا الله ونعم الوكيل فيه“، مؤكدا أنه سيظل يطالب بحقه حتى يحصل عليه، معتبرا أن اللاعب يستهتر بأرواح المواطنين، حتى أن ”جمعة“ لم يقف بجانبه بعدما صدمه، بل فضل الهرب، حسب قوله.

وقال الشاب المصاب، إن المارة تجمعوا حوله سريعا عقب الحادث، واصطحبوه إلى المستشفى، بينما كان هو قد فارق الوعي، ولم يفق إلا عند وصوله المستشفى، كاشفا أنه أصيب بكدمات مختلفة في جسمه، بجانب كسر في عظمة الأنف، وأنه سيجري عملية جراحية بها.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في مصر، تفاصيل اتهام لاعب النادي الأهلي صالح جمعة بدهس شاب في الجيزة، حيث كان يقود سيارة BMW ملك شقيقه عبدالله جمعة، لاعب الزمالك.

وبينت التحريات وقوع الحادث، صباح اليوم الخميس، الساعة السادسة صباحا، وأصيب الشاب الثلاثيني بكدمات متفرقة، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبسؤاله اتهم صالح جمعة بصدمه، أثناء وقوفه بصحبة عدد من زملائه أمام المركز السياحي، الذي يعمل فيه.

وحتى الآن، لم يوجه اتهام رسمي للاعب صالح جمعة، حتى تقوم الأجهزة الأمنية بتفريغ الكاميرات والاستماع إلى شهود العيان حول الواقعة.