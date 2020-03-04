تركي آل الشيخ: هذا سبب استقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري (شاهد)

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، الأسباب التي دفعته إلى تقديم استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري.

وقال آل الشيخ في بيان رسمي عبر صحته على ”فيسبوك“: ”وصلتني الكثير من الاستفسارات والكثير من الاسئلة من أحبابي المحترمين من مصر الحبيبة … تستفسر عن سبب الاستقالة وتوقيتها … أنا أمر الآن بظروف صحية وارتباطات في العمل كبيرة بالإضافة لتملك نادي ألميريا والشروع في المفاوضات لتملك نادي آخر في أوروبا أو أمريكا الجنوبية“.

وأضاف: ”فضلت الانسحاب والاحتفاظ بالأهلي في قلبي … والجمعية العمومية وانتخابات النادي قريبة ووقتها لكل حادث حديث … حفظ الله مصر وحفظ الله امتنا العربية ودامت مصر بأمن ورخاء“.

يذكر أن تركي آل الشيخ قد أعلن عن تقديم استقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي، عبر حسابه بموقع ”فيسبوك“، وكتب ”قررت بعد التفكير كثيرا تقديم استقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي الكبير وأن أعود لصفوف الجماهير.. مشجعا ومحبا.. حفظ الله مصر وشعبها الطيب.. ووفق الله الأهلي وكل أنديتنا العربية.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته“.

وأعلن الإعلامي مدحت شلبي بعدها برنامجه ”مساء الأنوار“ في قناة ”القاهرة والناس“ أن ”العلاقة بين تركي وإدارة الأهلي جيدة، وكان لديه رغبة في صرف مكافأة كبيرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم في النادي والجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، حال الفوز ببطولة السوبر المصري أمام الزمالك“.

وأَضاف شلبي ”تركي قرر الاستقالة من الرئاسة الشرفية للأهلي بسبب رفض محمود الخطيب، طلبه بتخصيص طائرة خاصة لرحلات الأهلي في أفريقيا بداية من رحلة السفر لجنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز في لقاء العودة لدور الـ8 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وكذلك رفض صرف مكافأة خاصة للاعبي الفريق والجهاز الفني حال التأهل للمربع الذهبي للبطولة“.