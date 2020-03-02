سبب استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري

كشف الإعلامي المصري مدحت شلبي، عن الأسباب التي دفعت تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، إلى تقديم استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري خلال الساعات الماضية، رغم عدم وجود أزمة معلنة بينه وبين مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب.

وقال شلبي عبر برنامجه ”مساء الأنوار“ في قناة ”القاهرة والناس“: ”العلاقة بين تركي وإدارة الأهلي جيدة، وكان لديه رغبة في صرف مكافأة كبيرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم في النادي والجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، حال الفوز ببطولة السوبر المصري أمام الزمالك“.

وأَضاف شلبي ”تركي قرر الاستقالة من الرئاسة الشرفية للأهلي بسبب رفض محمود الخطيب، طلبه بتخصيص طائرة خاصة لرحلات الأهلي في أفريقيا بداية من رحلة السفر لجنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز في لقاء العودة لدور الـ8 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وكذلك رفض صرف مكافأة خاصة للاعبي الفريق والجهاز الفني حال التأهل للمربع الذهبي للبطولة“.

وتابع شلبي ”تركي آل الشيخ رفض الاستمرار في الرئاسة الشرفية للأهلي، دون أن يكون له دور فعال في دعم الفريق الأول لكرة القدم في النادي، لذا تقدم باستقالته وينتظر موقف إدارة الأهلي من هذه الاستقالة“.

يذكر أن تركي آل الشيخ قد أعلن عن تقديم استقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي، عبر حسابه بموقع ”فيسبوك“، وكتب ”قررت بعد التفكير كثيرا تقديم استقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي الكبير وأن أعود لصفوف الجماهير.. مشجعا ومحبا.. حفظ الله مصر وشعبها الطيب.. ووفق الله الأهلي وكل أنديتنا العربية.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته“.