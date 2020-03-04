رئيس الزمالك يوجه رسالة لجماهير الترجي.. وحقيقة عزوف الجماهير عن شراء التذاكر بسبب ”فيروس كورونا“ (فيديو)

طالب مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جماهير الترجي التونسي، بالالتزام والابتعاد عن الشحن أو التصرفات غير المسؤولة مع بعثة القلعة البيضاء، قبل وأثناء مواجهة الفريقين في استاد ”رادس“، الجمعة المقبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي، في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق المصري بنتيجة 3-1.

وقال منصور في مقطع فيديو منشور على قناته الخاصة بـ“يوتيوب“، أثناء اجتماعه مع الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون: ”الشعب التونسي متحضر ومحترم، ولكن يجب على جماهير الترجي الالتزام والابتعاد عن الشحن والتعصب يوم الجمعة المقبل“.

وأضاف: ”نريد خوض مباراة راقية، تذكروا أنكم ستأتون لمصر مرة أخرى بكل تأكيد، فلا داعي للشحن الجماهيري، ونعلم أن الترجي فريق محترم ولديه مدرب محترم بالتأكيد“.

وتابع: ”الشرطة المصرية لم تعتد على أي مشجع تونسي في مباراة الذهاب، ولم يقم أي مشجع زملكاوي بلمس آخر تونسي، كما أنني أمرت بدخول جماهير الترجي بجواز السفر“.

وأردف: ”قرار القبض على عدد من مشجعي الترجي جاء بسبب القانون الذي يجرم استخدام الألعاب النارية والشماريخ، فهذه الجريمة عقوبتها 3 سنوات سجن، ولكنني تدخلت بعدما طلب مني فرجاني ساسي ذلك“.

وبعث مرتضى منصور رسالة طمأنينة لجماهير الزمالك، مشيرا إلى أن جميع الأزمات التي واجهت النادي أخيرا انتهت، وأن الجهاز الفني بالكامل حصل على جميع مستحقاته المتأخرة قبل السفر إلى تونس.

وواصل: ”جهاز الزمالك يبذل جهدا كبيرا جدا، بقيادة كارتيرون الذي أطلق عليه لقب ثعلب الصحراء، وأخيرا أصبح ثعلب الاستاد“.

وطالب رئيس الزمالك، وزير الرياضة أشرف صبحي، بالتدخل واتخاذه موقفا ضد ممدوح رئيس القلعة البيضاء الأسبق، مشيرا إلى أنه السبب الرئيس للأزمات التي تواجه النادي أخيرا.

ومن جانب آخر، ترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، عن عزوف جماهير الترجي التونسي والزمالك المصري، عن شراء تذاكر مباراة الفريقين.

وكشف نبيل حبشي، سفير مصر في تونس، حقيقة هذه الأنباء، في تصريحات تلفزيونية، قائلا: ”نسبة إقبال الجماهير على شراء التذاكر طبيعية، ولم تتأثر بمسألة انتشار فيروس كورونا“.

وأضاف السفير المصري: ”تم اكتشاف حالة واحدة فقط لفيروس كورونا في تونس، هذا لن يؤثر على الحضور الجماهيري“.

وتابع: ”لقد تحدثوا اليوم عن حضور 50 ألف مشجع تونسي سيؤازرون الترجي أمام الزمالك، فكيف إذا يقال إن هناك تخوفا من الحضور بسبب كورونا؟!“.

وأردف: ”بالنسبة لجمهور الزمالك فقد تم التنسيق مع الجالية المصرية، وستدخل الاستاد قبل جماهير تونس، ولا أعلم شيئا عن وجود طائرات لمشجعين من مصر ستصل إلى تونس، إلا أنه من المتوقع أن يحصل الفارس الأبيض على 500 مقعد لأجل جماهيره في استاد رادس“.

ويحتاج الترجي للفوز بهدفين نظيفين، من أجل قلب الطاولة على الزمالك، والتأهل لنصف نهائي البطولة القارية.

تظلمات السوبر

من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تقدم الأهلي والزمالك بتظلم رسمي ضد العقوبات التي تم توقيعها من جانب لجنة الانضباط بشأن أحداث مباراة السوبر المحلي بين الفريقين التي أقيمت في الإمارات.

وقال اتحاد الكرة في بيان نشره عبر حسابه على ”فيسبوك“، إن الزمالك تقدم بتظلم بشأن العقوبات التي تم توقيعها بشأن مباراة السوبر، بجانب الأهلي الذي تقدم بتظلم حول الأمر نفسه.

وأضاف البيان: ”سبق وأعلن الاتحاد المصري ترحيبه باطلاع أي من طرفي المباراة على محتواها والتي تم الحصول عليها رسميا وذلك في مواجهة محاولات غير مبررة للتشكيك فيها، ثبت كذب ادعاءاتها“.

واختتم: ”من المقرر أن يتم عرض التظلمين على لجنة الاستئناف في اجتماع لم يحدد موعده بعد، إذ قام الناديان بتسديد الرسوم الخاصة بذلك“.

وكانت لجنة الانضباط عاقبت الزمالك بإيقاف إمام عاشور لنهاية الموسم، وشيكابالا لـ 8 مباريات، وعبد الله جمعة لـ 3 مباريات، بجانب إيقاف أحمد زاهر المدير الإداري لنهاية الموسم، ومرتضى منصور رئيس النادي لـ 3 مباريات.

وأوقفت لجنة الانضباط، محمود عبدالمنعم ”كهربا“، لاعب الأهلي، لنهاية الموسم، والنيجيري جونيور أجايي وياسر إبراهيم مباراتين.