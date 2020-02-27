مرتضى منصور يهدد اتحاد الكرة خصم نقاط من رصيد الزمالك.. ويهاجم النادي الأهلي (فيديو)

حذر رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، اتحاد الكرة المصري من خصم أي نقطة من فريقه في مسابقة الدوري الممتاز على خلفية عدم مواجهة الأهلي يوم الإثنين الماضي.

حديث منصور جاء بعدما أعلن اتحاد الكرة اعتبار الزمالك مهزومًا بنتيجة 2 – 0، في مباراته أمام الأهلي بسبب عدم حضوره، إضافة إلى خصم 3 نقاط منه بعد انتهاء الموسم.

ووعد رئيس الزمالك اللاعبين في مقطع فيديو بثه الموقع الرسمي لناديه اليوم الخميس، بمفاجأة يوم الأحد المقبل، وقال: ”ستعرفونها في وقتها، ولا مخلوق يقدر يخصم أي نقطة، حصلت بالقانون على حكم قضائي بإعادة مباراتنا أمام المقاصة، ولكنا رفضنا الإعادة لأن فارق النقاط في هذا التوقيت كان كبيرا“.

وأضاف موجها كلامه للاتحاد ورئيسه المؤقت عمرو الجنايني: ”لو راجل اخصم نقطة، أنا شغلتي القانون، وهناك قضاء مصري عادل“.

وتابع: ”عمرو الجنايني الزملكاوي كان يريد أن يذهب بأولاد النادي الذي ينتسب إليه إلى الملعب، لكي يخسر ويخلص من الأهلي“.

وأردف منصور: ”الدوري لا يزال في الملعب، الأهلي لا يحقق الفوز في وجود تقنية الفيديو“.

على الجانب الآخر طالب مرتضى منصور من لاعبيه في نهاية حديثه، تحقيق الفوز على الترجي غدا الجمعة، قبل السفر بطائرة خاصة إلى تونس لخوض مباراة الإياب وأبلغ اللاعبين أنه في حالة الصعود لدور نصف النهائي سيصرف لهم مكافأة تلبغ 150 ألف جنيه لكل لاعب.

واختتم: ”مطلوب منكم أن تكملوا مسؤوليتكم، ركزوا في مواجهة الترجي، وبعد اللقاء الأول ستذهبون لتونس بطائرة خاصة، وستكون هناك رحلة لجمهور الزمالك معكم“.

وكان الزمالك قد أثار جدلا واسعا في لقاء القمة الماضي مع فريق الأهلي حينما لم يحضر المباراة بدعوى سوء الأحوال الجوية، رغم وجود المنافس والحكم على أرضية الملعب وهو ما جعل الحكم يعلن فوز الأهلي، ويقرر اتحاد الكرة بعدها خصم 3 نقاط من الزمالك.