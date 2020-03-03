النادي الأهلي المصري يرفض التفاوض مع حمدي النقاز.. ويؤجل ملف استقالة تركي آل الشيخ

كشف النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، موقفه من تصريحات حمدي النقاز، ظهير أيمن الزمالك ومنتخب تونس، التي أكد فيها ترحيبه بالانتقال لصفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية، في حالة تلقيه عرضا رسميا من الأهلي.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ“إرم نيوز“: ”ليس هناك أي تفكير داخل الجهاز الفني في التعاقد مع حمدي النقاز، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن رينيه فايلر المدير الفني للفريق لم يطلب التعاقد معه، ولا يضعه ضمن قائمة الصفقات التي يفكر في ضمها لصفوف الفريق الموسم المقبل“.

وأضاف المصدر: ”كما أن هناك تحفظا من قبل لجنة التخطيط في النادي على التعاقد مع اللاعب؛ بسبب تذبذب مستواه الفني في الفترة التي قضاها في الزمالك، واللاعب يمتلك قدرات هجومية جيدة، لكن على المستوى الدفاعي ضعيف جدا، وكان ثغرة واضحة في دفاعات الزمالك، كما أن النادي لن يضحي بمكان لاعب أجنبي لضم النقاز في ظل الرغبة في ضم مهاجم أجنبي آخر بجوار بادجي أو لاعب في قلب الدفاع“.

وتابع: ”إدارة الأهلي لا ترغب في فتح جبهة صراع جديدة مع مرتضى منصور رئيس الزمالك، بضم لاعب هارب من صفوف القلعة البيضاء، كما أن اللاعب معرض للإيقاف لفترة طويلة تصل لـ6 أشهر في حالة نجاح الزمالك في إثبات أن اللاعب هرب من الفريق دون وجه حق، والنادي سدد جميع مستحقاته المالية في موعدها“.

يذكر أن النقاز كان قد رحل عن الزمالك في منتصف الموسم الحالي، بداعي عدم الحصول على مستحقاته المالية لمدة طويلة، وقدم شكوى ضد النادي في اتحاد الكرة المصري والفيفا، ورد الزمالك بالمستندات التي تثبت حصول اللاعب على مستحقاته في موعدها، وخرج اللاعب في تصريحات تلفزيونية أمس، أكد فيها ترحيبه بالانتقال لصفوف الأهلي في أي وقت في حالة دخول الإدارة الحمراء في مفاوضات رسمية معه.

وَمن جانب آخر، استقر مجلس إدارة الأهلي على تأجيل الرد على الاستقالة الجديدة التي تقدم بها تركي آل الشيخ، وزير الترفية في المملكة العربية السعودية من منصبه كرئيس شرفي للنادي بالأمس.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ“إرم نيوز“: ”هناك اتجاه قوي داخل مجلس إدارة الأهلي لتأجيل الرد على استقالة تركي حتى نهاية لقاء العودة أمام صن داونز بطل جنوب أفريقيا، يوم السبت المقبل، في إطار منافسات مباريات العودة لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا من أجل توفير جو صحي للفريق قبل خوض اللقاء المصيري أمام صن داونز الذي يحدد فرص الفريق في استكمال مشواره بالبطولة الأفريقية“.

وأضاف المصدر: ”هناك فريق داخل مجلس الإدارة يرغب في تجاهل استقالة تركي وعدم الرد عليها، خاصة أن هذه المرة لا سبب لها، وأن الإدارة لم تقم بأي خطأ تجاهه حتى يتقدم باستقالته، وفريق آخر يرغب في قبول الاستقالة من أجل إغلاق ملف علاقة تركي بالنادي إلى الأبد، خاصة أن الإدارة خسرت كثيرا من هذه العلاقة، وتعرضت لهجوم كبير من قبل جماهير النادي أكثر من مرة.