حمدي النقاز: اللعب للنادي الأهلي المصري حلم أي لاعب عربي.. ومحمد عواد يبدأ إجراءات الرحيل عن الزمالك (فيديو)

نفى حمدي النقاز لاعب نادي الزمالك السابق، ولاعب سودوفا الليتوانى، وجود أي مفاوضات رسمية مع النادي الأهلي في الوقت الحالي، بعدما ترددت العديد من الأنباء حول وجود مفاوضات من القلعة الحمراء مع اللاعب.

وقال النقاز في مداخلة هاتفية ببرنامج ”جمهور الثالثة“ المذاع عبر قناة ”أون تايم سبورتس“ مع الإعلامي إبراهيم فايق: ”في الوقت الحالي لا توجد أي مفاوضات، لكن لا يوجد لاعب أفريقي أو عربي لا يتمنى اللعب في النادي الأهلي أكبر فريق في أفريقيا“.

وتابع لاعب الزمالك السابق ”أرحب بالتواجد في النادي الأهلي إذا ما تقدم النادي الأهلي بعرض للتعاقد معي، فالنادي الأهلي لا يفرق كثيرا عن الزمالك أو الترجي التونسي، وأنا لاعب محترف، والتواجد في القلعة الحمراء شرف لأي لاعب“.

وانضم حمدي النقاز الظهير الأيمن لنادي الزمالك والمنتخب التونسي، لصفوف سودوفا الليتواني لمدة 6 أشهر، بعدما أعلن رحيله عن القلعة البيضاء وفسخ العقد من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته، وتقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ ضد النادي الأبيض للحصول على مستحقاته المتأخرة.

في سياق متصل، استقر محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، ومنتخب مصر، على الرحيل من القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب تجميده على دكة بدلاء الفريق لصالح محمد أبوجبل.

وقال الإعلامي إبراهيم فايق: ”محمد عواد حارس مرمى الزمالك توجه إلى اتحاد الكرة المصري لكرة القدم للحصول على نسخة من تعاقده مع النادي الأبيض، تمهيدا للرحيل عن صفوف الفريق بعد نهاية الموسم الحالي“.

وأضاف فايق ”محمد عواد يشعر بالغضب من تجميده على دكة بدلاء الفريق منذ فترة طويلة لصالح محمد أبوجبل، ومسؤولو الزمالك أكدوا أن اللاعب لا يشارك في المباريات بسبب الرؤية الفنية لباتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، ولا توجد أي أزمات مع اللاعب“.

وانضم محمد عواد للزمالك في بداية الموسم الحالي، من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى بعد أن تعرض محمود جنش لإصابة بقطع في وتر أكيلس أثناء تواجده مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا التي أٌقيمت في مصر صيف 2019.

وشارك اللاعب أساسيا في البداية مع الزمالك، لكن نظرا لتراجع مستواه الفني بشدة وتلقي شباكه عدة أهداف، قام الجهاز الفني للفريق بتجميده على دكة البدلاء وشارك أبوجبل أساسيا، وترددت أنباء عديدة عن غضب اللاعب، لكنه كان ينفي ويؤكد رغبته في الاستمرار في الزمالك حتى لو على دكة البدلاء.