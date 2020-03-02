موجز أخبار الأهلي والزمالك: أزمة المستحقات تشتعل في القلعة البيضاء.. وفايلر يهدد الشحات

تتحفز الأندية المصرية لحسم مواجهات التأهل في جولة الإياب لدور الـ8 في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، وبدأ الإعداد فورا من جانب النادي الأهلي الذي غادر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة ماميلودي صن داونز، كما يستعد الزمالك للسفر إلى تونس لمواجهة الترجي، وعاد بيراميدز من زامبيا بعد الفوز على زاناكو بالكونفدرالية، وأغلق المصري البورسعيدي ملف لقائه أمام نهضة بركان المغربي.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك اليوم الإثنين 2 مارس 2020، فإلى السطور القادمة:

فايلر يهدد حسين الشحات في الأهلي

هدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي االأهلي لاعبه حسين الشحات بالجلوس على مقاعد البدلاء لعدم تنفيذه التعليمات وتراجع مستواه بصورة واضحة في الفترة الأخيرة.

وتحفظ فايلر على مستوى حسين الشحات في لقائي الزمالك ببطولة كأس السوبر المصري وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا، كما أن المدرب السويسري بدأ التفكير بجدية في الإبقاء على اللاعب بديلا.

وخاض الأهلي مرانه الأول في مدينة بريتوريا جنوب أفريقيا بمشاركة الثنائي أحمد فتحي والنيجيري جونيور أجاي لاعبي الفريق كما أدى التونسي علي معلول تدريبات منفردة في فندق الإقامة للتخلص من إصابته في العضلة الأمامية.

ووجه النادي الأهلي رسالة شكر إلى اللواء محمد توفيق وزير الداخلية والدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة بمناسبة المشهد الرائع الذي خرجت به مباراة صن داونز في إستاد القاهرة كما أشاد مجلس الأهلي بجماهير الفريق الأحمر في تلك المواجهة.

أزمة المستحقات تشتعل في الزمالك

اشتعلت أزمة المستحقات في نادي الزمالك بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها موظفو القلعة البيضاء لعدم تقاضيهم رواتبهم منذ شهرين كما هدد لاعبو الفريق الأبيض بمقاطعة التدريبات بسبب تجاهل صرف مستحقاتهم.

وتدخل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وأنهى أزمة مستحقات لاعبيه وصرف جزءا منها لتهدئة ثورتهم قبل لقاء الترجي التونسي في إياب دور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل.

وشن مرتضى في مقطع فيديو نشره اليوم الإثنين اتهم خلاله ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق وأيضا الثنائي هاني العتال نائب رئيس الزمالك وعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة المؤقت بالتآمر ضد القلعة البيضاء.

الإسماعيلي يتحرك لتجديد عقد بن يوسف

تحرك مسؤولو النادي الإسماعيلي لتجديد عقد اللاعب التونسي فخرالدين بن يوسف مهاجم الفريق بعد تألقه بصورة لافتة في الفترة الأخيرة.

وتعادل الإسماعيلي في تجربة ودية مع فريق الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما استعدادا لاستئناف بطولة الدوري، ومنح الفرنسي ديديه غوميز مدرب الإسماعيلي راحة للاعبيه لمدة 24 ساعة.

في المقابل، اعتذر طارق العشري المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي لجماهيره بعد التعادل مع نهضة بركان المغربي بثنائية لكل فريق في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية مؤكدا أن الفرصة مازالت قائمة للتعويض.

بيراميدز يجهز مكافآت خاصة للتتويج بالكونفدرالية

يجهز مسؤولو نادي بيراميدز مكافآت خاصة للاعبي الفريق حال التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية في الموسم الحالي.

ووعد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز لاعبيه بصرف مكافآت خاصة بالتتويج بلقب الكونفدرالية بعد فوز الفريق على حساب مضيفه زاناكو الزامبي بنتيجة 3/0 في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

وعلى صعيد آخر، قاد إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة أول مران له مع الفريق بعد عودته لمنصب المدير الفني بعد استقالته من تدريب المصري البورسعيدي.

إستاد القاهرة يستضيف لقاء مصر وتوغو

تلقى منتخب مصر تأكيدات رسمية من جانب مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم بالحصول على موافقة الجهات الأمنية بإقامة لقاء منتخب مصر مع توجو يوم 26 مارس الجاري بتصفيات أمم أفريقيا 2021 في إستاد القاهرة الدولي.

وتجرى مفاوضات بخصوص أعداد الجماهير المسموح بحضورها في لقاء توجو، بعدما طلب الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري حضور 50 ألف مشجع.