تركي آل الشيخ يستقيل من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري‎

قرر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، التقدم باستقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري، والعودة إلى صفوف الجماهير مشجعا للمارد الأحمر.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه في موقع ”فيسبوك“: “ قررت بعد التفكير كثيرا تقديم استقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي الكبير وأن أعود لصفوف الجماهير.. مشجعا ومحبا.. حفظ الله مصر وشعبها الطيب.. ووفق الله الأهلي وكل أنديتنا العربية.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته“.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب أصدر بيانا أكد فيه أن الاستقالة التي تقدم بها آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي عبر حسابه الرسمي على ”فيسبوك“، قبل ما يزيد على عام ونصف العام، لم يتطرق إليها مجلس الإدارة في اجتماعاته السابقة، وأن النادي الأهلي بتقاليده الراسخة لم يعتَد قبول استقالة أو إقالة أي من رؤساء شرف النادي على مدى التاريخ.

بينما نشر المستشار تركي آل الشيخ بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ للرد على البيان الذي أصدره مجلس إدارة الأهلي بشأن استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي.

وقال آل الشيخ في بيانه: ”الأخ الغالي محمود الخطيب ومجلس إدارته المحترم.. آلمني ما مرت به علاقتي بالنادي الأهلي إدارة وجمهورا حبيبا منذ ما يقرب من عام ونصف العام، واليوم بعد بيانكم الغالي تسعدني علاقة الود والحب الصادقة التي تربطني بكم، مجتمعين على عشق كيان الأهلي العظيم والذي أحب خدمته بما يتوافق مع ثوابت النادي ورؤية مجلس إدارته، حيث إن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي شرف كبير ولكن مسؤولية أكبر ولا مجال للوقيعة مرة أخرى“.

وأضاف: ”وإلى جماهير الأهلي الوفية يسعدني الانضمام لصفوفكم وخدمة نادينا بما يناسب تقاليد الأهلي وبما يراعي الترابط والأخوة بين بلدين شقيقين بحجم مصر والسعودية.. ادعو لي فأنا محتاج لدعائكم“.

ولم يذكر آل الشيخ سبب استقالته من رئاسة النادي الأهلي المصري مجددًا.‎