ثنائية علي معلول تقود الأهلي للفوز على صن داونز في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

سجل التونسي علي معلول ثنائية للأهلي المصري في الشوط الثاني ليقوده للفوز 2-صفر على ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في القاهرة اليوم السبت.

ومنح معلول التقدم للأهلي في الدقيقة 56 بعد تبادل رائع للكرة مع النيجيري جونيور أجايي ليضع الكرة في شباك حارس الضيوف.

وضاعف النتيجة من ركلة جزاء احتسبها الحكم إثر عرقلة البديل أليو بادجي في الدقيقة 68.

وثأر الأهلي من خسارته 5-صفر في ذهاب الدور نفسه العام الماضي في جنوب أفريقيا، لكنه سيحتاج لعدم الخسارة والحفاظ على فارق الهدفين عندما يخوض مباراة العودة يوم السبت المقبل.

دوري ابطال افريقيا : الأهلي 2 × 0 صنداونز | هدف علي معلول " ???? في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/4tklEazQQG pic.twitter.com/WC92w1Hd8R — اهداف المباريات HD (@ggo_ll1) February 29, 2020

وباغت الضيوف مرمى محمد الشناوي حارس الأهلي بهجمة في الدقيقة الأولى لكنه تصدى لها.

ورد معلول بتسديدة قوية في الدقيقة الخامسة أبعدها أونيانجو عن مرماه.

وحصل حسين الشحات على ركلة حرة في الدقيقة 15 نفذها محمد مجدي (قفشة) بتمريرة عرضية ارتقى لها المهاجم مروان محسن لكنها مرت إلى جوار القائم الأيمن لمرمى الضيوف.

وطالب لاعبو الأهلي، بطل القارة ثماني مرات في رقم قياسي، بركلة جزاء إثر سقوط قفشة داخل المنطقة قبل نهاية الشوط الأول لكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

وتحسن أداء الأهلي في الشوط الثاني وهيمن على المباراة وأرسل قفشة تسديدتين في أول عشر دقائق من الشوط لكن أونيانجو تصدى لهما.

وبعد مرور ساعة من البداية أرسل أحمد فتحي تمريرة عرضية استقبلها محسن بضربة رأس ذهبت أعلى العارضة.

وتطور أداء الأهلي بعد مشاركة البديلين بادجي والمخضرم وليد سليمان الذي كاد أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 72 عبرت تسديدة قوية لكنها مرت إلى جوار القائم.