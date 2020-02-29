وفاة اللاعب المصري محمد هيثم العيسوي بحريق فندق في الخرطوم

لقي المصري محمد هيثم العيسوي لاعب كرة القدم في نادي ”مريخ الفاشر“ السوداني مصرعه بعد قفزه من الطابق الرابع عقب حريق شبَّ في فندق ”لاند أوركيد“ في السوق المحلي بالخرطوم حيث كانت تقيم بعثة الفريق لخوض إحدى مباريات الدوري السوداني.

وبحسب مواقع سودانية محلية، فإن اللاعب قفز من الطابق الرابع، ومعه 3 من زملائه اللاعبين، بعد أن أصابهم الهلع جراء حريق شبَّ في الفندق الذي كانت تقيم فيه بعثه الفريق السوداني، وتم نقلهم إلى المستشفى على الفور لتلقي العلاج.

وتعرض اللاعبون الأربعة لإصابات متفاوتة، وكانت إصابة العيسوي هي الأخطر، حيث أصيب في رأسه مما تسبب بمصرعه بعد نقله مباشرة إلى مستشفى ”الفؤاد“ في العاصمة السودانية الخرطوم.

وانضم العيسوي لـ“مريخ الفاشر“ نهاية العام الماضي، وتوفي، اليوم، أثناء محاولته تفادي الحريق.

وتسبب تماس كهربائي بحسب شهود عيان تحدثوا لشبكة ”إرم نيوز“ باشتعال الحريق في الفندق، وتجمهرت جموع غفيرة من المواطنين والمارة ونزلاء الفندق وسط ذهول وهلع كبير وسط مرتادي وتجار ”السوق المحلي“ جنوب الخرطوم.

وتمكنت شرطة الدفاع المدني، من إخماد النيران المشتعلة وإنقاذ نزلاء الفندق العالقين