موجز أخبار الأهلي والزمالك: الأبيض يكافئ لاعبيه وسر استبعاد كهربا وحقيقة توقيع إكرامي لبيراميدز

حقق فريق الزمالك المصري فوزًا مهمًا على حساب الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف واحد في ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، كما تترقب الجماهير المصرية نتيجة مواجهة الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي، غدًا السبت، في نفس المرحلة.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي، والزمالك، اليوم الجمعة، 28 فبراير 2020:

الزمالك يكافئ لاعبيه بعد موقعة الترجي

قرر مسؤولو نادي الزمالك صرف مكافآت مالية للاعبي الفريق بعد الفوز على الترجي التونسي.

ووعد مرتضى منصور رئيس النادي بصرف مكافأة مالية للاعبي الفريق خلال الساعات المقبلة بعد التتويج بلقب السوبر المصري بجانب وعود بمكافأة خاصة حال إقصاء الترجي من دوري أبطال أفريقيا.

وعبر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن سعادته بالفوز على الترجي، مؤكدًا أن سيناريو الخسارة بثلاثية نظيفة على ملعب رادس أمام الترجي لن يتكرر.

وأشار إلى أن أشرف بن شرقي نجم الزمالك لاعب مهم وجوكر هجومي يصنع الفارق لفريقه، موضحًا أن الزمالك قادر على التأهل في تونس.

سر استبعاد كهربا أمام صن داونز

استبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي لاعبه محمود عبد المنعم كهربا وهو ما أثار جدلًا واسعًا.

وأكدت مصادر داخل النادي الأهلي لـ“إرم نيوز“ أن استبعاد كهربا يرجع للحالة النفسية السيئة التي يمر بها اللاعب منذ إيقافه لنهاية الموسم والأنباء التي ترددت حول قيام محمود الخطيب رئيس الأهلي بتجميده بسبب أحداث مباراة السوبر المصري.

واختار فايلر 20 لاعبًا لخوض معسكر مغلق لمباراة صن داونز، هم: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير لحراسة المرمى، ومحمد هاني، وأحمد فتحي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود متولي، وأيمن أشرف، وعلي معلول للدفاع، وعمرو السولية، وأليو ديانج، ومحمد مجدي أفشة، ووليد سليمان، وأحمد الشيخ، وجيرالدو، وجونيور أجاي، وحسين الشحات للوسط، ومروان محسن، وأليو بادجي.

حقيقة تمرد عواد

أكدت مصادر مقربة من الحارس محمد عواد نجم الزمالك أن اللاعب لا يفكر في التمرد ومقاطعة التدريبات لأنه لا يرغب في إثارة الأزمات.

وأوضحت المصادر أن عواد اتخذ قرارًا بعدم إثارة الأزمات انتظارًا لحين تحديد مصيره بنهاية الموسم، خاصة أن الحارس بدأ التواصل مع عدة وكلاء أملًا في العودة للدوري السعودي.

حقيقة توقيع نجم بيراميدز للأهلي

حصل مسؤولو النادي الأهلي سرًا على توقيع رجب بكار ظهير أيمن فريق بيراميدز تمهيدًا للدخول في مفاوضات لضمه في الموسم الجديد.

ورغم ارتباط رجب بكار بعقد مع فريق بيراميدز يمتد لموسمين آخرين إلا أن إدارة الأهلي فضلت الحصول على توقيع اللعب خوفًا من مزاحمة الزمالك وحسم الصفقة في أقرب فرصة.

المصري يفقد بهاء مجدي أمام نهضة بركان

تأكد غياب بهاء مجدي الظهير الأيسر لفريق المصري البورسعيدي عن لقاء نهضة بركان المغربي في دور الثمانية ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

واختار طارق العشري المدير الفني لفريق المصري 22 لاعبًا لخوض لقاء نهضة بركان، يوم الأحد المقبل، على استاد السويس الجديد، وضمت القائمة كلًا من: أحمد عبد الفتاح، محمد شحاتة لحراسة المرمى، وإسلام أبو سليمة، وسعيدو سيمبورية، وأحمد شوشة، وكريم العراقي، وعمر كمال عبد الواحد، وخالد مصطفى للدفاع، وعمرو موسى ، وفريد شوقي ، وإيزي إيميكا، وحسن علي، وإسلام عطية، ومفتاح طقطق، ومحمد جابر، وشيخ موكورو ، وأحمد عادل ميسي، وحجاج عويس للوسط، ومحمود وادي، وأوستين أموتو، وحسين رجب ، أحمد ياسر للهجوم.