مجهولون يعتدون على إمام عاشور لاعب الزمالك في منزله ويحطمون سيارته‎

قام إمام عاشور، لاعب نادي الزمالك، بتحرير محضر في قسم الشرطة، أثبت خلاله تعدي بعض الأشخاص عليه وتحطيم سيارته.

ووفقا لما ذكرته قناة ”النهار“ المصرية، فإن إمام، تم التعدي عليه وتعرض منزله لتحطيم من قبل بعض الجماهير.

وأوضحت القناة: ”تم تحطيم سيارة إمام عاشور لاعب الزمالك.. والتعدي عليه داخل منزله من قبل مجهولين“.

وأشارت إلى أن اللاعب بحالة مطمئنة الآن بمنزله في المهندسين، واللاعب بعد الاطمئنان عليه حرر محضرا بواقعة التعدي عليه.

وكان اتحاد الكرة قد وقع عقوبة على إمام عاشور، بعد تعديه بالضرب على وليد سليمان، في ملعب محمد بن زايد بالإمارات، الذي استضاف مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري.