اتحاد الكرة المصري يتوعد نادي الزمالك بالعقوبات بعد غيابه عن ملعب مباراة القمة أمام الأهلي

توعد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بتطبيق اللائحة وفرض العقوبات ضده، بسبب عدم حضور لاعبيه ملعب مباراة القمة أمام الأهلي، في إستاد القاهرة الدولي.

وكتب الحساب الرسمي لاتحاد الكرة على ”تويتر“: ”نأسف لهذا المشهد… وستطبق اللائحة“.

وأضاف: ”علما بأنه تم التنسيق مع الأمن، وقد تبين لنا أن لا عوائق تحول دون وصول حافلتي الفريقين إلى ملعب المباراة“.

وكان الحكم الليتواني جيديميناس، قد قرر إلغاء مباراة الأهلي والزمالك التي كان من المقرر انطلاقها على إستاد القاهرة منذ قليل، بسبب عدم حضور الفارس الأبيض لملعب اللقاء.

وتنص لائحة اتحاد الكرة على عدة عقوبات قد يتم تطبيق إحداها، حسبما ترى اللجنة المختصة بالعقوبات في الجبلاية، من بينها اعتبار الفريق خاسرا بنتيجة 3-0 بدعوى الانسحاب، وخصم 6 نقاط من رصيده في الدوري.

كما تشمل اللائحة عقوبات أخرى، مثل حرمان الفريق من المشاركة في مسابقتين محليتين أو واحدة على الأقل، أو هبوط الفريق المنسحب للقسم الأدنى، بجانب التوبيخ والغرامة المالية أو منع اللعب في ملعب محدد.

وانتظر الحكم الليتواني، 30 دقيقة بعد إطلاق صافرة البداية، تحسبا لحضور لاعبي الزمالك، ولكن لم يحضر أحد، فقرر الحكم إلغاء المباراة.

وكانت المباراة قد تم تأجيلها لمدة ساعة، بسبب الأمطار، وتأخر وصول لاعبي الزمالك إلى ملعب اللقاء، إلا أن حافلة الأبيض عادت إلى مقر النادي في ميت عقبة، وتم تحرير محضر رسمي لإثبات تعطل الأتوبيس وعدم القدرة على الوصول إلى ملعب اللقاء.