وصف لاعبي الأهلي بالرجال وترك نقاطا تحت شعار الزمالك.. غلاف الأهرام الرياضي يثير جدلا في مصر‎

أثار غلاف مجلة ”الأهرام الرياضي“ جدلا واسعا في الأوساط الكروية المصرية بتعليقه على أحداث مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري.

وألغيت مباراة الأهلي والزمالك مساء أمس الإثنين، المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري، لعدم حضور فريق الزمالك إلى إستاد القاهرة وسط جدل واسع بعدما أعلن الزمالك تعطل حافلته وتعرضه لظروف قهرية تمنع وصوله إلى ملعب اللقاء مع سوء الطقس والزحام المروري، بينما أعلن اتحاد الكرة أنها لا توجد ظروف تمنع الوصول إلى الملعب.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي الجدل المصاحب لغلاف الأهرام الرياضي حول لقاء القمة:

صورة الغلاف

جاءت صورة الغلاف لمباراة القمة الملغاة أثناء عزف النشيد الوطني قبل انطلاق اللقاء بحضور لاعبي الأهلي وحكام المباراة ودون وجود لاعبي الزمالك.

وعنونت مجلة ”الأهرام الرياضي“ قائلة: ”الرجال“ وصفا للاعبي الأهلي، ثم تركت النقاط أمام الصف الثاني الذي كان من المفترض أن يشغله نادي الزمالك.

حفاوة أهلاوية

نال الغلاف حفاوة أهلاوية كبيرة باعتباره ساخرا من تصرف نادي الزمالك بعدم خوض اللقاء.

وسارعت صفحات التواصل الاجتماعي المنتمية للنادي الأهلي بنشر الغلاف، وهو ما أثار جدلا واسعا بين نشطاء مواقع السوشيال ميديا بين جماهير الفريقين.

وكتب مجدي عبد العاطي، المدير الفني لفريق أسوان، على هذا الغلاف عبر موقع تويتر قائلا:“لو الغلاف ده صحيح هتبقي سقطة تاريخية للأهرام الرياضي ومحدش يلوم اللاعبين والجمهور على تعصبهم“.

غضب زملكاوي

في المقابل، أثار غلاف الأهرام غضب جماهير الزمالك إذ اعتبروه ساخرا بشكل غير مقبول من الفريق الأبيض.

وعبرت الصفحات الزملكاوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من هذا الغلاف، وكتب أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك الأسبق معبرا عن استيائه من الغلاف عبر تويتر:“ كمية الحقد والحرقان وتوابع فوز الزمالك ببطولتين في 6 أيام و4 بطولات رسمية في موسم 2018/2019، وبطولة شرفية ويا زمالك يا نوتي متعملهاش تاني وصحافة البلد الي بتدعو للود وعدم التعصب وعليها بوكيه ورد للحبايب“.

وهاجم محمد الشرقاوي، الصحفي المقرب من إدارة الزمالك، الغلاف بسبب وصفه لاعبي الأهلي بالرجال ساخرا، كون الرجال يذهبون إلى أي ملعب بدلا من منع دخولهم لعدة ملاعب، إشارة لعدم إقامة مباريات الأهلي في الإسماعيلية.

ورفض أحمد مرتضى عضو مجلس الزمالك التعليق عبر ”إرم نيوز“ على هذا الغلاف مؤكدا أن مثل هذه الأمور تتم مناقشتها عبر إدارة النادي ووسائله الإعلامية.

تعليق رئيس تحرير الأهرام الرياضي

من جانبه، أكد الإعلامي والكاتب الصحفي محمد شبانة، رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي لـ“إرم نيوز“، أنه لم يخرج عن حدود اللياقة أو النص في هذا الغلاف، وكل ما ذكره أنه ترك نقاطا لاختيار اللفظ المناسب من جانب القارئ لما فعله الزمالك.

وأضاف: ”ما قمت به في الغلاف هو لون من ألوان الصحافة وهو الإسقاط، ولست مسؤولا عن التفسيرات التي يقوم بها بعض القراء لوصف لاعبي الزمالك، فهذا أمر لا يحاسب عليه الصحفي“.

وأشار إلى أن الغلاف لا يتخذ موقفا معينا تجاه اللقاء، ولم يعبر عن رأي محدد بل ترك حرية التعبير للقارئ، فالمدافع عما حدث من جانب الزمالك يصفه بأمر إيجابي والرافض يصفه بأمر سلبي.

وأوضح أنه لم يتخذ موقفا سلبيا ضد نادي الزمالك كما يحاول البعض تفسيره، مؤكدا أنه سبق إصدار أغلفة في مجلة الأهرام الرياضي انتقدها جمهور الأهلي، وأيضا أغلفة نالت إشادة جمهور الزمالك، آخرها الغلاف الأخير بعد تتويج الفريق الأبيض بلقب السوبر الأفريقي على حساب الترجي وكتب: ”يا زمالك يا دولة“.