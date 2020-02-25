موجز أخبار الأهلي والزمالك: أزمة العقود تتجدد في القلعة البيضاء.. والأحمر يرصد المكافآت لعبور صن داونز

أغلق ناديا الأهلي والزمالك ملف لقاء القمة الذي تم إلغاؤه، مساء أمس الاثنين، ببطولة الدوري المصري لكرة القدم لعدم حضور الزمالك.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك والكرة المصرية، اليوم الثلاثاء:

الأهلي يتسلح بالمكافآت ويحذر من السوشيال ميديا

وعد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بصرف مكافآت مالية خاصة للاعبي الفريق حال عبور عقبة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وطلب الخطيب من مدير الكرة سيد عبدالحفيظ إبلاغ اللاعبين بالابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي للتركيز في لقاءي صن داونز وعدم الإدلاء بأي تصريحات أو كتابة أي أمور تخص فريق الكرة وارتباطاته.

وخاض الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش استعدادا لمواجهة الذهاب أمام صن داونز، يوم السبت المقبل، باستاد القاهرة.

وتأكدت جاهزية رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق للعودة للمباريات بعد غيابه لأكثر من شهرين بسبب الإصابة بتمزق عضلي.

ووصلت بعثة صن داونز إلى مصر وسط حالة من السرية التامة فرضتها إدارته، ويخوض صن داونز مرانه الرئيسي اليوم الخميس في ستاد القاهرة.

أزمة العقود تتجدد في الزمالك

تجددت أزمة العقود في نادي الزمالك بعد التتويج بلقبي كأس السوبر المصري والأفريقي.

وطلب الحارس محمد أبو جبل تعديل عقده مع الفريق والحصول على ترضية مالية خاصة أن الراتب السنوي الخاص به أقل بكثير من راتب زميله محمد عواد، بينما يلعب أبو جبل أساسيا.

وطلب محمود علاء مدافع الفريق تعديل عقده أيضا بداية من هذا الموسم لما يتناسب مع العروض التي تلقاها وجهوده مع الفريق الأبيض.

واستأنف الفريق تدريباته استعدادا لمباراة الترجي التونسي في ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا المقررة يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة.. وخضع الثنائي طارق حامد ويوسف إبراهيم أوباما من الزمالك لتدريبات تأهيلية.

الإسماعيلي يجهز لإقالة غوميز

بدأ مسؤولو النادي الإسماعيلي الترتيب لإقالة المدرب الفرنسي ديديه غوميز المدير الفني للفريق حال فشله في عبور عقبة الرجاء المغربي في دور الأربعة ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية.

وطالبت بعض الأصوات بتعيين المدرب إيهاب جلال المدير الفني السابق للمصري البورسعيدي خاصة أنه أحد أبناء النادي وطريقة لعبه مناسبة للفريق.

ومن المقرر أن يحسم مسؤولو الإسماعيلي مصير غوميز بعد لقاء الرجاء المغربي يوم 15 مارس المقبل في إياب نصف نهائي البطولة العربية بعدما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل دون أهداف.

مدافع بيراميدز يدرس الرحيل

يدرس عبدالله بكري مدافع فريق بيراميدز الرحيل عقب نهاية الموسم الحالي في ظل عدم مفاتحته في ملف تجديد عقده بنهاية الموسم الحالي.

وتلقى بكري عدة عروض في الموسم الجديد على رأسها من الإسماعيلي وإنبي وسموحة، إلا أن اللاعب رفض الرحيل في شهر يناير الماضي انتظارا لموقف إدارة بيراميدز بخصوص التجديد.

المصري البورسعيدي يحل أزمة المستحقات

وعد سمير حلبية رئيس النادي المصري البورسعيدي بحل أزمة المستحقات المالية المتأخرة وصرف جزء كبير منها قبل لقاء نهضة بركان المغربي في ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

وطلب طارق العشري المدير الفني لفريق المصري وعبدالظاهر السقا المدير الرياضي حل أزمة المستحقات المالية المتأخرة خاصة أن الفريق البورسعيدي لديه ارتباطات مهمة بجانب أن هذه الأزمة ألقت بظلالها على النتائج في الفترة الأخيرة.

وتراجع أعضاء مجلس المصري عن استقالاتهم من مناصبهم في الفترة الأخيرة بعد أن عقد المجلس اجتماعاً طارئاً ورفض فكرة الاستقالة نتيجة عدم الموافقة على زيادة الحضور الجماهيري في لقاء نهضة بركان.