إلغاء مباراة القمة في الدوري المصري لعدم وصول الزمالك إلى إستاد القاهرة

أنهى الحكم الليتواني جيديميناس ماسيكا، مباراة الأهلي والزمالك بالدوري المصري بعد 30 دقيقة من موعد انطلاقها، بسبب عدم وصول فريق الزمالك لأرض الملعب، على الرغم من تأجيل موعد انطلاق المباراة ساعة كاملة.

وكان مقررا أن تنطلق المباراة في الساعة السابعة والنصف بالتوقيت المحلي، ثم تأجيلها ساعة كاملة بسبب الأمطار وعدم وصول الفريق الأبيض.

وغادر لاعبو الزمالك حافلة الفريق بعد تعطلها أثناء التوجه إلى إستاد القاهرة.

وحرر نادي الزمالك محضرا لإثبات فشل وصول الحافلة إلى إستاد القاهرة .

وفي حال اعتبار عدم وصول الزمالك إلى الملعب بسبب أمور قهرية، فسيتم تحديد موعد آخر للمباراة، وهو الأمر الذي سيرفضه النادي الأهلي.

أما في حال اعتبار الزمالك منسحبا، فسيتم اعتبار الفريق خاسرا بهدفين مع خصم 6 نقاط أخرى من رصيده بنهاية الموسم.

وقال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إن سوء الأحوال الجوية كان السبب وراء عدم وصول نادي الزمالك إلى إستاد القاهرة الدولي لخوض مباراة القمة أمام النادي الأهلي والمؤجلة من الجولة الرابعة.

وأضاف مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ”على مسؤوليتي“ الذي يقدمه الإعلامي المصري أحمد موسى عبر قناة ”صدى البلد“، إنه لن يعلق على ذهاب لاعبي الزمالك إلى إستاد القاهرة من عدمه، مردفا: ”مبروك على النادي الأهلي الدوري المصري الممتاز“.

وبين مرتضى منصور أنه رجل محاماة ويعرف القوانين واصفا نفسه بـ“الشاطر“، وأردف قائلا: ”هعتزل المحاماة ومجلس النواب، وسأغادر مصر تماما إذا تم خصم نقطة واحدة من نادي الزمالك في الدوري“.

وأشار إلى أنه لو حدث وتم خصم أي نقاط من نادي الزمالك سيذهب إلى المحكمة الرياضية الدولية لعرض المشاكل التي افتعلها عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية.

وطالب مرتضى منصور باجتماع بين وزير الشباب واللجنة الخماسية وأن يبلغوا لاعبي الفريقين الأهلي والزمالك بتحمل المسؤولية لأنهم أبناء منتخب مصر، متابعا: ”بعد الاجتماع اعمل الماتش وحتى لو بعد يوم واحد من مباريات الفريقين في دوري أبطال أفريقيا“.

وشدد مرتضى منصور أن عدم ذهاب نادي الزمالك لإستاد القاهرة كان لوأد الفتنة، بين اللاعبين مشيرا إلى أنه أنقذ لاعبي الفريقين من كارثة، ومنحهم الاستعداد لمباراتي الترجي وصن داونز، مختتما: ”إرادة ربنا هي التي تدخلت في عدم ذهاب الزمالك إلى إستاد القاهرة“.