تعطل حافلة ناشئي نادي الزمالك يدفع الحكم لتأجيل مباراة القمة مع الأهلي

قرر الليتواني جيديميناس ماسيكا حكم مباراة الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها الليلة ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، تأجيل المباراة لمدة ساعة لتبدأ في الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة.

وقال الاتحاد المصري في بيان عبر صفحته على فيسبوك: إن هذا القرار جاء بعد التشاور مع مراقب المباراة ومدير إدارة المسابقات بالاتحاد؛ نظرا لموجة الأمطار وسوء الأحوال الجوية، إضافة إلى عدم وصول نادي الزمالك.

وتأخرت حافلة الأهلي في الوصول إلى استاد القاهرة الدولي؛ بسبب ارتفاع مياه الأمطار في شوارع العاصمة، ما تسبب في تعطل المرور في ضاحية مدينة نصر.

وقرر نادي الزمالك المشاركة في المباراة باللاعبين الناشئين؛ اعتراضا من إدارته على العقوبات التي وقعتها على اللاعبين من قبل لجنة الانضباط والأخلاق، على خلفية مباراة السوبر المحلية في أبوظبي يوم الخميس الماضي.

وقال أحمد عبدالمقصود مدرب ناشئي الزمالك الذي سيقود الفريق خلال مباراة القمة: إن حافلة الفريق متعطلة في ظل وجود زحام وأمطار.

وأشار عبدالمقصود إلى أنه يتواجد في الحافلة رفقة 16 لاعبا من ناشئي نادي الزمالك.