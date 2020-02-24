حيلة جديدة من مرتضى منصور لتفادي عقوبات الانسحاب من مباراة الأهلي والزمالك

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن نادي الزمالك سيحرر محضر إثبات حالة، لإثبات عدم تمكن الفريق من التوجه لاستاد القاهرة الدولي لخوض مباراة الأهلي والزمالك؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويرفض الزمالك خوض مباراة الأهلي المحدد لها، اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي؛ اعتراضا على عقوبة لجنة المسابقات ضد مرتضى منصور بالإيقاف 3 مباريات.

وقالت قناة أون سبورت، إن الزمالك سيخوض المباراة بفريق من الناشئين.

ويخشى مرتضى منصور رئيس الزمالك الانسحاب من المباراة بشكل صريح، وذلك بعدم التوجه للملعب، حيث سيكلفه ذلك خسارة المباراة بهدفين دون رد مع خصم 6 نقاط من رصيده بنهاية الموسم.

وقال شوبير عبر فيس بوك: ”فريق الزمالك لم يتحرك حتى هذه اللحظة من مقر الزمالك بميت عقبه .. وسيحرر المسؤلون عن الزمالك محضر إثبات حالة بأن سوء الأحوال الجوية والزحام المروري يعطل الفريق من الوصول إلى استاد القاهرة“.

وتمر مصر، اليوم الإثنين، بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.