سيول تغرق ممرات غرف خلع الملابس باستاد القاهرة قبل مباراة الأهلي والزمالك (فيديو)

بثت قناة ”أون سبورت“ المصرية، صورا تظهر سيولا من مياه الأمطار داخل الممرات المؤدية لغرف خلع الملابس، باستاد القاهرة الدولي، قبل 4 ساعات من مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري.

وتعقدت أزمة المباراة، حيث يرفض الزمالك ـ حتى الآن ـ خوض المباراة؛ بسبب قرار لجنة الانضباط بإيقاف مرتضى منصور، رئيس النادي، 3 مباريات.

ويظهر في مقاطع الفيديو تسرب مياه الأمطار إلى غرف اللاعبين، في حين قال مراسل القناة إن أرضية الملعب لم تتأثر، ويمكن لعب المباراة عليها، وأوضح أن كل الظروف والأجواء تشير إلى أن المباراة لن تلعب اليوم؛ لعدم معرفة إن كان الزمالك سيصل للملعب أم لا، وأضاف أن إدارة الزمالك تجهز بيان عدم خوض المباراة، موضحا أن المعلومة غير مؤكدة .

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع الأهلي، اليوم الإثنين، لحساب مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري المصري، بعد 3 أيام من مواجهتهما في الإمارات، في كأس السوبر المصري، والتي حسمها الزمالك لصالحه بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي.

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، بعدما حصد العلامة الكاملة، برصيد 45 نقطة من 15 مباراة، ويملك الزمالك 31 نقطة في المركز الثالث، وحصد الـ 31 نقطة من 15 مباراة.