آخر تطورات أزمة مباراة الأهلي والزمالك.. وموقف مرتضى منصور

يترقب عشاق الكرة المصرية مصير مباراة القمة التي تجمع بين فريقي الأهلي والزمالك مساء اليوم الاثنين باستاد القاهرة المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري.

أعلن الزمالك انسحابه وعدم استكمال بطولة الدوري المصري هذا الموسم اعتراضاً على عقوبات لجنة الانضباط بشأن أحداث مباراة السوبر الأخيرة أمام الأهلي وهو ما يزيد الغموض حول مصير لقاء الليلة.

وترصد إرم نيوز في التقرير التالي كافة الأمور المتعلقة بالمباراة والأزمة بين الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة وبصافرة الحكم الليتواني جيديميناس ماسيكا في الجولة الرابعة للدوري المصري.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت بصوت المعلق حاتم بطيشة ومؤمن حسن.

ترتيب الفريقين

يحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري بعدما حقق 15 فوزاً على التوالي بالعلامة الكاملة ويملك 45 نقطة بجانب أنه صاحب أقوى هجوم بتسجيل 43 هدفاً وأقوى دفاع باستقبال 3 أهداف فقط.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 31 نقطة بعدما حقق 9 انتصارات و4 تعادلات وخسر مرتين وسجل 22 هدفاً واستقبل 11 هدفاً.

العقوبات المنتظرة

أعلن نادي الزمالك عدم خوضه المباراة والانسحاب من بطولة الدوري المصري احتجاجاً على العقوبات التي فرضتها لجنة الانضباط باتحاد الكرة ضد الزمالك في الساعات الماضية وعلى رأسها معاقبة رئيس الزمالك مرتضى منصور بإيقافه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 3 مباريات بجانب إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لمدة 8 مباريات وعبد الله جمعة لمدة 3 مباريات وإمام عاشور لنهاية الموسم.

وأعلن اتحاد الكرة تمسكه بإقامة اللقاء في موعده مساء اليوم الاثنين وهو ما أكده عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة في تصريحات تليفزيونية مشيراً إلى حرص اللجنة المؤقتة على انتظام بطولة الدوري.

وتقضي اللائحة الخاصة بالموسم الحالي للدوري المصري بعقوبات قاسية لأي فريق ينسحب من خوض لقاء فوفقاً للائحة الانضباط فإنه يحق لها المعاقبة بعقوبة أو أكثر تصل إلى الهبوط لدوري القسم الثاني.

وأكد الجنايني عبر تصريحات تليفزيونية أن الزمالك إذا لم يحضر لاستاد القاهرة ويخوض لقاء القمة فسيتم اعتبار الأهلي فائزاً بنتيجة (2-0) بجانب خصم 9 نقاط من رصيد الزمالك نهاية الموسم.

وأشار رئيس اتحاد الكرة إلى أنه سيتم تطبيق اللوائح على الجميع ولن يتم تأجيل لقاء القمة وإقامته في موعده.

كيف يفكر الأهلي والزمالك؟

أعلن النادي الأهلي قائمته لخوض اللقاء بصورة طبيعية رغم بيان مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب بمنع التعامل مع اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة حالياً إلا أن شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي أكد ل“إرم نيوز“ أن الأهلي سيخوض اللقاء بشكل طبيعي.

واستبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الثلاثي الموقوف محمود عبد المنعم كهربا والنيجيري جونيور أجاي وياسر إبراهيم لاعبي الفريق رغم أن مجلس الإدارة أعلن عدم اعترافه بعقوبات لجنة الانضباط كما خرج من القائمة رمضان صبحي لعدم الجاهزية وصالح جمعة ومحمود وحيد.

ويستعد الأهلي للمباراة بصورة طبيعية وفقاً للمصادر بالقلعة الحمراء ، وحال إقامتها سيخوض فايلر اللقاء بتشكيلة تضم الحارس محمد الشناوي وأمامه الرباعي رامي ربيعة وأيمن أشرف وأحمد فتحي والتونسي علي معلول للدفاع بجانب عمرو السولية والمالي أليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة والأنجولي جيرالدو للوسط مع مروان محسن للهجوم.

في المقابل ، غادر لاعبو الزمالك معسكر الفريق ليلة المباراة وأعلن النادي عدم خوض اللقاء رغم أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق استدعى القائمة ولكن قرار إدارة النادي جعل الجهاز الفني يلغي المعسكر.

وقال أحمد حسن نجم الأهلي والزمالك الأسبق ل“إرم نيوز“ إن المشهد الذي تعيشه الكرة المصرية يبدو مشهداً عبثياً وفوضوياً موضحاً أنه ليس مقبولاً أن يصبح لقاء القمة الذي تتابعه كافة الدول العربية وليست مصر فقط مثار تهديد قبل إقامته بساعات.

وأضاف:“ كان يجب على الناديين الاتفاق على خوض اللقاء مع الاستمرار في موقف الاعتراض على القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط“.

تطورات الأزمة

تجمع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم في الزمالك بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون في مقر النادي بميت عقبة من أجل خوض مران جماعي ظهر اليوم استعدادًا لخوض لقاء الترجي الرياضي التونسي يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات مباريات الذهاب لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ما يعني أن الفريق لن يتوجه إلى استاد القاهرة مساء اليوم لخوض لقاء الأهلي المؤجل من الأسبوع الرابع لبطولة الدوري تنفيذًا لقرار الإدارة بالأمس الذي نص على مقاطعة البطولات المحلية حتى رحيل مجلس اتحاد الكرة الحالي.

ومن جانبه تدخل أشرف صبحي وزير الرياضة المصري خلال الساعات الماضية من أجل حل أزمة لقاء الأهلي والزمالك في الدوري حيث أجرى اتصالا بمرتضى منصور من أجل إقناعه بالتراجع عن قرار الانسحاب من بطولة الدوري والتوجه لاستاد القاهرة وخوض لقاء الدوري، خاصة أن انسحاب الزمالك سيصعد الأزمة وسيجعل الأمور تتعقد وقد تصل في النهاية إلي إلغاء بطولة الدوري وتجميد النشاط الرياضي حتى نهاية الموسم الحالي، في ظل الاحتقان المستمر بين إدارتي الأهلي والزمالك، خاصة أن الأمن لن يسمح بأي أزمة تهدد الوضع الأمني في البلاد.

وقال مصدر داخل الأهلي لإرم نيوز: ”إدارة النادي تلقت تأكيدات من شخصية بارزة في الدولة بأن لقاء القمة سيقام في موعده في السابعة والنصف مساء اليوم ولن يتم تأجيله ، وفي حالة إصرار الزمالك على الانسحاب سيتم توقيع عقوبات رادعة على النادي، وطلب من محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء الهدوء خلال الفترة المقبلة، واتباع الطرق القانونية في أزمة العقوبات التي تم توقيعها على النادي ولاعبي الفريق بعد لقاء السوبر“.

وأضاف المصدر: ”إدارة الأهلي طلبت من الجهاز الفني للفريق بقيادة رينيه فايلر فصل لاعبي الفريق عن أزمة لقاء الزمالك، والاستعداد بشكل طبيعي للمباراة، خاصة أنه من المتوقع أن يتراجع مرتضى عن قرار الانسحاب في ظل الضغوط التي يقوم بها أشرف صبحي وزير الرياضة من أجل إقامة اللقاء في موعده، كما طلب أن يتم توجيه رسالة للاعبي الفريق بالهدوء والبعد عن افتعال أزمات مع لاعبي الزمالك في حالة إقامة اللقاء في موعده مساء اليوم، حتى لا يتعرض النادي لعقوبات جديدة“.

ومن جانبه أكد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق في تصريحات إذاعية أن الزمالك سيتراجع عن قرار الانسحاب وسيخوض لقاء الأهلي، خوفًا من توقيع اللائحة عليه بخصم 6 نقاط من رصيده في بطولة الدوري، ما يعني تضاؤل فرصة مشاركته في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.