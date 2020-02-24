التشكيلة المتوقعة لمباراة الأهلي ضد الزمالك اليوم في الدوري المصري

يواجه النادي الأهلي نظيره الزمالك، مساء اليوم الاثنين، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع لبطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وكان نادي الزمالك قد أعلن، مساء الأحد، عدم استكمال منافسات الموسم الجاري من الدوري في ظل القيادة الحالية لاتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني.

إلا أن الأهلي أعلن بشكل رسمي، عن طريق محمد مرجان مديره التنفيذي، أنه سيتواجد في أرض ملعب استاد القاهرة، بالموعد المحدد لانطلاق المواجهة.

كما أعلنت لجنة إدارة اتحاد الكرة عن طريق رئيسها، عمرو الجنايني، والعضو محمد فضل، أن المواجهة ستقام في موعدها باستاد القاهرة.

ووصل طاقم الحكام الليتواني بقيادة جيديميناس ماجيكا، المكلف بإدارة المواجهة، إلى القاهرة مساء الأحد، قبل دقائق قليلة من إعلان الزمالك عدم التواجد في اللقاء.

وبعدما التقى الفريقان، مساء الخميس الماضي، باستاد محمد بن زايد بأبوظبي في السوبر المحلي، في اللقاء الذي فاز به الزمالك 4/3 بركلات الجزاء الترجيحية، يعود الأهلي والزمالك بمواجهة مثيرة مساء اليوم لكن دون جمهور.

ويتطلع الأهلي للحفاظ على سجله المحلي الرائع بعدما فاز في 15 مباراة من أصل 15 مباراة خاضها ببطولة الدوري، ليحصد العلامة الكاملة برصيد 45 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان ولم يخسر أو يتعادل في أي مباراة حتى الآن.

كما يعيش الفريق الأبيض فترة رائعة حاليا بعد الفوز ببطولتين في أسبوع فقد حصد السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي بالدوحة، ثم حسم السوبر المحلي على حساب الأهلي في الإمارات.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 31 نقطة، جمعها من تسعة انتصارات، وأربعة تعادلات، وخسر مباراتين، وأحرز الفريق الأبيض 22 هدفا واهتزت شباكه بـ 11 هدفا.

ويؤكد تاريخ المواجهات المباشرة بين الأهلي والزمالك تفوق المارد الأحمر في 118 مواجهة سابقة بينهما في الدوري المصري.

وحقق الأهلي 44 انتصارا، وانتهت 48 مواجهة بينهما بالتعادل، وانتصر الزمالك في 26 مباراة، وأحرز لاعبو الفارس الأحمر 144 هدفا، مقابل 100 هدف أبيض.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت.

تشكيل الأهلي المتوقع:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، أيمن أشرف، محمود متولي، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانغ، محمد مجدي ”قفشة“، وليد سليمان، جيرالدو.

خط الهجوم: مروان محسن

تشكيل الزمالك المتوقع:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: محمد عبد الشافي – محمد حمدي الونش – محمود علاء – حازم إمام

طارق حامد – فرجاني ساسي

الوسط: أحمد سيد زيزو – أشرف بنشرقي – مصطفى فتحي

الهجوم: مصطفى محمد.