فايلر يتجاهل العقوبات ويطمح لفوز الأهلي على الزمالك في قمة الدوري المصري

سيسعى الأهلي للفصل بين موقفه من العقوبات المغلظة التي فرضت على بعض لاعبيه في أعقاب مباراة السوبر المصري بالإمارات وبين مباراة القمة أمام الغريم الزمالك، غدا الاثنين، المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة المدرب السويسري رينيه فايلر فصل اللاعبين عما يحدث من اجتماعات وقرارات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بموقف النادي من العقوبات التي فرضها الاتحاد المصري للعبة الشعبية على قطبي الكرة المصرية.

واجتمع فايلر مع اللاعبين عقب التدريب الذي أجراه الفريق، أمس السبت، من أجل تجاوز آثار هزيمة الفريق أمام الزمالك في مباراة السوبر المحلية في أبوظبي، الخميس الماضي.

وطالب فايلر اللاعبين بضرورة الالتزام بالتعليمات في مباراة القمة وعدم الخسارة أو التعادل حتى يستمر الأهلي محافظا على الصدارة ومنفردا بفارق كبير من النقاط عن باقي المنافسين.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن ”فايلر طالب اللاعبين بضرورة نسيان مباراة السوبر تماما والتركيز فقط في مباراة القمة حتى تتحقق النتيجة المطلوبة“.

وسيعاني الأهلي من غيابات في صفوفه بعد إيقاف محمود عبد المنعم (كهربا) حتى نهاية الموسم وإيقاف ياسر إبراهيم قلب الدفاع وجونيور أجايي مهاجم الفريق لمباراتين بسبب أحداث مباراة السوبر.

كما من المنتظر أن يغيب رمضان صبحي بسبب عدم الجاهزية الفنية رغم تعافيه التام من الإصابة ومحاولة تجهيزه.

وشهد استاد محمد بن زايد في أبوظبي، الذي استضاف كأس السوبر المصري، شجارا واسع النطاق بين لاعبي الفريقين وأفراد الجهاز الفني في الناديين بمجرد أن سجل عبد الله جمعة محاولته الأخيرة التي منحت الزمالك الفوز بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادل الفريقين دون أهداف في الوقت الأصلي.

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد 45 نقطة من 15 مباراة وله مباراتان مؤجلتان مع الزمالك غدا، وإنبي التي لم يتحدد موعدها، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 31 نقطة وله مباراة مؤجلة مع المصري أيضا.

وبالنسبة للزمالك فقد ترددت أنباء عن عزم الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق خوض المباراة بلاعبي الصف الثاني والبدلاء من أجل إراحة لاعبيه الأساسيين قبل مواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

واستقدم اتحاد الكرة طاقم حكام من ليتوانيا بقيادة جيديميناس ماسيكا لإدارة مباراة القمة غدا.